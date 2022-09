Große Debatte mit kleinen Seitenhieben: Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterkandidaten sorgt für Riesenresonanz

Von: Andreas Beschorner

Gut aufgelegt präsentierten sich Susanne Hartmann (l.), Alexandra Karl (2. v. r.) und Günter Fuchs, die um das Bürgermeister-Amt in Fahrenzhausen kämpfen. Die Podiumsdiskussion wurde von Traudi Siferlinger (2. v. l.) moderiert. © Beschorner

Rund 300 Fahrenzhausener strömten zur Podiumsdiskussion der Bürgermeister-Kandidaten. Kleine Seitenhiebe unter den Bewerbern blieben nicht aus.

Fahrenzhausen – Wie soll es mit der Infrastruktur in Fahrenzhausen weitergehen? Was ist im sozialen Bereich zu tun? Wie sieht es beim Thema Energie in der Ampertalgemeinde aus? Bei einer Podiumsdiskussion am Freitag in der rappelvollen Aula der Grundschule formulierten die Bürgermeisterkandidaten Günter Fuchs (CSU), Susanne Hartmann (FWE/FDP) und Alexandra Karl (Grüne) ihre Vorstellungen und Pläne für die „Gmoa“, wie Moderatorin Traudi Siferlinger in bestem Bairisch sagte – Seitenhiebe inklusive.

Drei Kandidaten, drei Themenblöcke, rund 300 Interessierte. Und drei bescheidene Stehtische, die die Kandidaten aufgebaut hatten, an denen sich die Bürger vor und nach der Veranstaltung über die Personen und ihre Vorstellungen informieren konnten: Äpfel lagen auf dem CSU-Tisch, Sonnenblumen auf dem Tisch der Grünen, Infomaterial und Flyer bei den Freien Wählern.

Schon bei der Vorstellung offenbarten sich Unterschiede

Gekommen freilich waren die Bürger, um ihren künftigen Gemeindechef live zu erleben. Unterschiede offenbarten sich schon bei der Vorstellungsrunde, für die jeder Bewerber drei Minuten Zeit hatte: Karl, „fest verwurzelt“ in der Gemeinde („I kenn unsere Gmoa“), könne Lösungen finden, Brücken bauen und Türen öffnen, will Gutes tun und Traditionen bewahren, aber auch neue Impulse setzen, stehe für Offenheit und Toleranz, will die Bürger einbinden.

Fuchs setzt auf seine Erfahrung als Politiker und Ex-Bürgermeister, zählte gleich zu Beginn eine ganze Reihe von Vorhaben auf, die er umsetzen werde – vom Neubau einer Sporthalle und des Rathauses über die Erweiterung der Kinderbetreuung bis hin zur Sanierung der Mehrzweckhalle. Und Hartmann, die nach eigener Aussage „seit drei Wochen überall in der Gemeinde rumhängt“, will kein Steuermann sein, sondern „ein Kapitän mit einer sehr guten Crew“, der das Schiff Fahrenzhausen in eine gute Zukunft führen wolle. Seit 40 Jahren in Bayern lebend, wolle Hartmann auch als Bürgermeisterin „ein offenes Ohr für die Wehwehchen der Bürger haben“.

Für Fuchs ist Baulandpolitik Chefsache

Erster Themenblock: Bauen und Infrastruktur. Einig war sich das Trio, dass der Rathausneubau so schnell wie möglich erfolgen müsse, und zwar „vernünftig und zweckmäßig“, wie Fuchs sagte, aber auch „nachhaltig und energieeffizient“, wie Hartmann sagte, die auch die Ideen der Bürger für die Ortsmitte berücksichtigen will, „nachhaltig“, aber nicht um jeden Preis, wie Karl sagte, die das beauftragte Gutachten abwarten und dann zusammen mit dem Gemeinderat die Marschroute festlegen will.

Für Hartmann sind ÖPNV und Radwegebau, der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur, der Hochwasserschutz und die Sanierung von Straßen weitere wichtige Projekte. Für Karl steht nach dem Rathaus-Neubau Betreutes Wohnen für Senioren ganz oben auf der Agenda, dazu die Hochwasserfreilegung und ein Konzept für Mehrzweckhalle und Schulturnhalle, die, sollte die Grundschule dreizügig werden, nicht mehr ausreiche.

Für Fuchs ist Baulandpolitik Chefsache. Er will sich um seniorengerechtes Wohnen und die Umsetzung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule kümmern. „Das Wichtigste und unersetzbar“ sei es aber, den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen und auszubauen.

Karl will die Jugendlichen selbst nach ihren Bedürfnissen fragen

Zweiter Themenblock: Soziales. Karl schwebt eine zentrale Einrichtung für seniorengerechtes Wohnen vor. Sie will eine gemeindliche Anlaufstelle für Senioren in der Gemeindeverwaltung installieren, Fuchs plant Betreutes Wohnen für Senioren und will die Gemeindeverwaltung zum Ansprechpartner machen, während Hartmann ebenfalls seniorengerechtes Wohnen im Ortskern anstrebt und ihre Vision von einer Begegnungsstätte von Senioren und Jugendlichen im alten Rathaus darlegte.

Und die Jugend? Fuchs würde ein neues Jugendzentrum bauen, weiß aber, dass es schwierig wird, einen geeigneten Platz zu finden. Hartmann will sich um die Sicherstellung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule kümmern, das bestehende Jugendzentrum zusammen mit den Jugendlichen umgestalten. Karl würde ein Jugendforum einführen, in dem die Bedürfnisse des Nachwuchses abgeklärt werden. Nichts sei schlechter, als Geld für etwas auszugeben, was die Jugend nicht wolle.

Erneuerbare Energien: Hartmann will Genossenschaft gründen

Dritter Themenblock: die Energiewende. Hartmann würde PV-Anlagen auf den Dächern aller gemeindlichen Gebäude anstreben, schlägt dazu die Gründung einer Energie GmbH vor, der es erlaubt sei, Einnahmen daraus zu generieren. Zudem würde sie eine Genossenschaft mit Bürgerbeteiligung gründen, sodass auch die Bürger profitierten.

Das findet Karl unnötig, schließlich gebe es die Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land (BEG): „Da muss nichts neu gegründet werden.“ Und auch wenn Fahrenzhausen schon sehr gut dastehe, gelte es, Photovoltaik weiter auszubauen, beispielsweise an Fassaden oder durch die Überdachung großer Parkplätze.

Fuchs kann sich den Ausbau erneuerbarer Energien nur zusammen mit den Bürgern vorstellen, denkt an die kommunale Förderung für die Wärmesanierung von Privathäusern. „Da ist die Kreativität des Bürgermeisters gefordert.“

Erika Sonnenberger fragte nach, welche Haltung das Kandidaten-Trio zu den geplanten Windrädern bei Lauterbach hat. © Beschorner

Um erneuerbare Energie ging es dann auch in der anschließenden Diskussion: Erika Sonnenberger fragte nach, wie das Trio denn zu den Plänen stehe, dass ein Investor bei Lauterbach mehrere Windräder bauen wolle. Fuchs betonte, er könne dazu nichts sagen, weil ihm konkrete Angaben fehlten, Hartmann betonte, es komme schon auf die Menge der geplanten Windräder an (von elf Stück habe sie erfahren), war aber grundsätzlich der Meinung, dass das eine Windrad im Gemeindegebiet genüge. Ähnlich Karl: Sollte das Projekt auf Vorrangflächen geplant sein, könne man wahrscheinlich ein Ja des Landratsamtes nicht verhindern, aber weil Fahrenzhausen schon ein Windrad habe, andere Gemeinden nicht, sei sie der Meinung: „Wir haben unser Soll erfüllt.“

Auch zur dritten Startbahn werden die Kandidaten befragt

Alfred Weingartners Frage, wie die Kandidaten denn zur dritten Startbahn stünden, erhielt als Antwort ein dreifaches „Nein zur Startbahn“. Für sie und die Grünen sei das nie eine Frage gewesen, betonte Karl. Auch Fuchs sagte, er habe sein Nein zur Runway schon seit 2008 immer wieder geäußert. Hartmann war ebenfalls schon immer und „klipp und klar“ gegen die Startbahn. Dass sie vor einigen Tagen als einzige aus dem Trio in Erding gewesen sei, um beim Besuch von Markus Söder gegen die Startbahn zu demonstrieren, habe sie „gewundert“. Zuvor sei sie schon auf drei Demonstrationen gegen die Startbahn gewesen, sagte Hartmann auf Nachfrage aus dem Publikum.

Ein Thema war auch die Parteizugehörigkeit der Kandidaten: Fuchs, seit 2004 CSU-Mitglied, würde seine Arbeit als Bürgermeister „eher parteiungebunden“ sehen. Karl, Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, versicherte, sie werde keinen Veggie-Day einführen und Autos nicht verbieten. Hartmann, von Rainer Nicodem mit der Tatsache konfrontiert, dass sie auf ihrem Wahlflyer ihre Parteizugehörigkeit zur FDP „verschweigt“, erhielt als Antwort, ihr gehe es um „Überparteilichkeit“.

Rainer Nicodem wollte wissen, warum Susanne Hartmann auf ihrem Wahlflyer ihre Parteizugehörigkeit zur FDP „verschweige“. © Beschorner

Und wenn Nicodem Werbung für die Kandidatin mache, die am schönsten vom Wahlplakat lächle, dann sei ihm offenbar „wichtig, dass man ein strahlendes Lächeln hat“ – ein Seitenhieb auf Karl, die in der Abschlussrunde nochmals auf einen Seitenhieb von Hartmann einging: Juristin zu sein, finde sie gar nicht schlimm, so Karl zu der Aussage Hartmanns, man müsse nicht Jurist oder Verwaltungsfachmann sein, um ein guter Bürgermeister zu sein.

Fuchs sah sich in seinem Abschlussstatement als Bürgermeister für zwölf bis 15 Jahre, Hartmann nahm für sich Tatendrang und „Schwung von außen“ in Anspruch, Karl setzte auf „Vertrauen“ und darauf, den Weg gemeinsam zu gehen. Und so war nach 100 Minuten nicht alles, aber sehr viel gesagt. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt, wenn sie am 25. September zur Wahlurne gerufen werden.