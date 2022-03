Rathaus-Neubau: Zweifel am Preisträger-Entwurf - Planungsvarianten werden geprüft

Teilen

„Etwas Hochwertiges, das für immer da steht“: So stellt sich Architektin Elitsa Bankova das neue Fahrenzhausener Rathaus (hier eine 3D-Ansicht) vor. Das Thema Fassadengestaltung wurde noch zurückgestellt. © Grafik: : Schätzler Architekten

Beim Thema Rathaus-Neubau läuft in Fahrenzhausen nicht alles optimal. Nun gab es erneut eine Debatte im Gemeinderat.

Fahrenzhausen – Der Rathaus-Neubau in Fahrenzhausen erhitzt weiter die Gemüter. Bei einer Anhörungen der Architekten gab es im Gemeinderat jetzt erneut starke Zweifel an dem Preisträger-Entwurf. Nach langer Debatte hat man sich zumindest auf die Prüfung von Planungsvarianten verständigt.

Die Gefahr, sich in Details zu verlieren

Eigentlich wollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren und Varianten für die strittigen Themen Dach, Fassade, Tiefgarage und Raumprogramm konzentrieren. Stattdessen lief man Gefahr, sich in Detailfragen zu verlieren. Es ging aber auch darum, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen und Fehler in der Kommunikation einzugestehen. Bauamtsleiterin Caroline Kargus-Schad räumte ein, dass nicht alles optimal gelaufen ist. Sie reagierte damit etwa auf Kritik von Annemarie Guttner (FWE), die sich aufgrund mangelnder Kommunikation „irritiert“ zeigte. Sie habe den Eindruck, dass Entscheidungen ohne Rücksprachen mit dem Arbeitskreis „Rathausneubau“ gefallen seien. Kargus-Schad erklärte, dass das wohl auf „ihre Kappe“ ginge. „Für mich war das Ziel das Projekt zu starten – vielleicht war ich da zu schnell“, bat sie um Verständnis. „Ein neuer Startschuss“ wäre wohl das Beste, schlug Guttner vor. Architekt Walter Schätzler verwies auf ein „Grobkonzept“, das es aus seiner Sicht auch zu verfolgen gelte. „Vielleicht können wir es ja besser machen“, zeigte sich Schätzler aber kompromissbereit.

Klinkerverkleidung ist nicht jedermanns Sache

Klärungsbedarf gab es vor allem, was die Fassadengestaltung und die Dachkonstruktion betrifft. Die Ausführung in Beton mit Klinkerverkleidung, ein wesentliches Gestaltungsmerkmal der Architektur des Rathausgebäudes, stieß auf Widerwillen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Robert Kern (FWE) stellte die Frage in den Raum, wodurch sich das neue Rathaus denn auszeichnen solle. „Soll es etwas Repräsentatives, sehr Elitäres sein?“, wollte er wissen. Die federführende Architektin Elitsa Bankova erklärte dazu: „Wir wollen schon ein repräsentatives Gebäude schaffen. Etwas Hochwertiges, das für immer da steht“. Schätzler sah das ähnlich. „Es geht auch um Wiederkennung“, stellte er fest. Mit „elitär“ habe das nichts zu tun.

Unabhängig von dieser Grundsatzdebatte einigte man sich schließlich darauf, Planungsvarianten zu prüfen. Die Dachkonstruktion will man alternativ mit Platteneindeckung in Beton beziehungsweise als Holzunterkonstruktion in Betracht ziehen. An der Klinkeroptik will man grundsätzlich festhalten. Das Thema Fassadengestaltung wird zurückgestellt bis konkrete Visualisierungen vorliegen.

Fraktionszimmer-Idee kam überall gut an

Bei der Tiefgarage geht es darum, ob wegen der Grundwasserproblematik eine sogenannte „dichte Wanne“ von Nöten ist. Darüber kann erst nach Vorlage des Bodengutachtens entschieden werden, wie es hieß. Beim Raumprogramm will man etwa dem Wunsch von Gemeinderätin Astrid Wildgruber-Bolesczuk (CSU) nach einem Fraktionszimmer entsprechen.

Das alles soll vom Architektenbüro bis Ende April, Anfang Mai untersucht und kostenmäßig definiert werden. Bis dahin sollten auch die Vorschläge sowie die Visualisierungen für die Fassade erarbeitet sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.