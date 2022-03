Rathausneubau in Fahrenzhausen: Was darf der Arbeitskreis? - „Auf uns lastet Druck“

Noch liegt der Bauplatz für das neue Rathaus brach. Einer Schätzung zufolge soll dass umstrittene Prestigeprojekt gut fünf Millionen Euro kosten. © Fischer

Der Rathausneubau in Fahrenzhausen ist umstritten: Nun gab es eine Diskussion darüber, ob der Arbeitskreis Zugang zum Planerportal des Architekturbüros bekommen soll.

Fahrenzhausen – Turbulent und emotional ging es in der jüngsten Fahrenzhausener Gemeinderatssitzung zu. Auslöser dafür waren zwei Anträge von FWE-Rat Robert Kern. Als Mitglied des Arbeitskreises „Projekt Rathausneubau“ verlangte er, Einblick ins Planerportal „PLANFRED“ zu erhalten. Außerdem wollte er erreichen, dass eine Vorstellung zum Stand der Planungen für Dach, Fassade und Tiefgarage nicht, wie vorgesehen, erst im Mai, sondern sobald als möglich stattfindet.

Bürgermeister Heinrich Stadlbauer sah es jedoch zunächst als problematisch an, dem Arbeitskreis Zugang zum Planerportal zu verschaffen, und zwar aus Datenschutz- und Geheimhaltungsgründen, wie er feststellte. Kern gab sich damit aber nicht zufrieden. Er sprach von einer „Schutzbehauptung“ und davon, dass der Arbeitskreis unbedingt Zugriff auf die Daten brauche, um seine Arbeit vernünftig machen zu können.

„Informationsfluss ist sehr spärlich“

Unterstützung erhielt Kern etwa von Monika Hermann (CSU). „Der Informationsfluss ist schon sehr spärlich“, urteilte sie. Auch Annemarie Guttner (FWE) wollte nicht so recht einsehen, was falsch daran sein sollte, dem Arbeitskreis Einblick zu gewähren. „Ich kenne das auch so, dass man dem Bauherren das nicht verwehren kann“, insistierte sie. Kern sah sich bestätigt. „Wir haben doch gesagt, der Arbeitskreis muss entscheiden. Sonst können wir den Zeitplan nicht einhalten. Auf uns lastet ein gewisser Druck. Wenn wir uns nicht vorbereiten können, macht das keinen Sinn.“

Rathauschef Stadlbauer lenkte schließlich ein. Er sei „grundsätzlich schmerzbefreit bei dem Thema“, erklärte er. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass es wohl nötig sei, „eine Geheimhaltungserklärung zu unterschreiben“. Schließlich sei der Architekt für die Planung verantwortlich. An der Stelle wurden Stimmen laut, doch endlich abzustimmen. Der Antrag, dass der Arbeitskreis Zugang zum Planerportal bekommen soll, erhielt am Ende 17 von 19 Stimmen.

Sondersitzung für März geplant

Hoch her ging es außerdem bei der Frage, wann man Bescheid über die besagten Planungsvarianten für das Dach, die Fassade und die Tiefgarage bekommen soll. Renate Selmeier (FBL) sah die Gefahr, dass der Architekt „umsonst“, sprich am Willen des Gemeinderates vorbei plane. Annemarie Guttner forderte schließlich: „Der soll kommen, mit uns reden und dann planen.“ Dafür gab es „Bravo“-Rufe. Die Entscheidung, dass der Planer seine Vorstellungen noch im März in einer Art Sondersitzung präsentieren soll, fiel einstimmig mit 19:0 Stimmen. Bei dem „Abstimmungsgespräch“ wird es nach Auskunft von Stadlbauer darum gehen, die „zu untersuchenden Varianten“ in puncto Fassade, Dach, Tiefgarage und Raumprogramm zu erläutern und Zweifel darüber aus der Welt zu schaffen.

Alexander Fischer

