Sportliches Festprogramm: Nachgeholte Jubiläumsfeier des FCA Unterbruck ein voller Erfolg

Teilen

Festlich und gesellig ging es am Sonntag nach dem Gottesdienst zu. Am Samstag stand der Sport im Fokus. © Bauer

Es war ein wunderbares Festwochenende - das hatte sich der FCA Unterbruck zum 90-jährigen Bestehen auch redlich verdient.

Unterbruck – Das hatten sich die Veranstalter aber auch verdient: Bei der (nachgeholten) Feier zum 90-jährigen Bestehen des FCA Unterbruck herrschte am Wochenende bestes Wetter. Auch die Stimmung war prächtig – bei den sportlichen Aktivitäten ebenso wie bei den offiziellen Teilen des Festprogramms.

Der Samstag stand im Zeichen des Kleinfeld-Fußballturniers der Ortsteile: Jung und Alt hatten mächtig Spaß, am Ende setzte sich das Team aus Großnöbach gegen Fahrenzhausen, Kammerberg, Gesseltshausen/Kleineisenbach, Jarzt/Appercha, den Gastgebern aus Unterbruck, Viehbach/Bachenhausen, Weng und Bergfeld/Hörenzhausen durch.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Offiziell, festlich und gesellig ging es am Sonntag zu, als Pfarrer Stefan Menzel den Festgottesdienst zelebrierte, zu dem auch Fahnenabordnungen des Patenvereins Schützenverein Ampertal Weng und des Kriegervereins Großnöbach gekommen waren. 2. Bürgermeister Andreas Karl gratulierte im Namen der Gemeinde, verwies auf den so wichtigen Zusammenhalt in einem Sportverein und hatte als Zuschuss für das Fest einen Scheck über 500 Euro mitgebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Es folgte der gesellige Ausklang beim Frühschoppen mit der Haimhauser Dorfmusik. Vorstand Andreas Klein und Christian Kislinger übernahmen die Ehrung für langjährige Mitglieder: Otto Fischler, Albert Graf, Johann Kugler und Wastian Johann wurden für 65 Jahre Treue geehrte, Maria Fischer und Franz Nagy für 60 Jahre, Rupert Schulz, Ernst Wallner und Benno Widhopf sind bereits 50 Jahre dabei, auf 40 Jahre bringen es Petra Attenberger, Anton Knoll, Hans Wastian jr., Dagmar Wimmer und Horst Schönberger, auf 25 Jahre FCA blicken Imelda Pflügler, Astrid Wastl, Katharina Hermann, Markus Ulrich und Vitus Hinterseher.

Ausgezeichnet wurden zahlreiche Mitglieder für ihre jahrzehntelange Treue zum Verein. Von der Gemeinde gab’s zudem eine kleine Finanzspritze. © privat

Seit 1931 prägt der FC Ampertal Unterbruck das sportliche Geschehen in der Gemeinde. Mit seinen derzeit rund 900 Mitgliedern gehört der Sportverein zu den größten im Landkreis Freising. In den Abteilungen Fußball (seit 1931), Gymnastik (1972), Tischtennis (1975), Tennis (1983), Stockschützen (1983), Volleyball/Badminton (2009) und Klettern-Bouldern (2015) findet jedes Vereinsmitglied seine sportliche Heimat.

Nicht nur sportlich, sondern auch kulturell

Zu „1000 Jahre Fahrenzhausen“ kann der FCA zwar „nur rund 90 Jahre“ beitragen – aber die waren ereignisreich. Im Frühjahr 1931 wurde der Verein von sportbegeisterten Fußballern gegründet, die bis dahin auf verschiedenen Wiesen in der Gemeinde gekickt hatten. Der erste Aufschwung kam, als sich der Burschenverein Ampertal Unterbruck 1933 den Fußballern anschloss: Der endgültige Vereinsname „Fußball Club Ampertal Unterbruck“ war gefunden. Im Oktober 1953 wurde das neue Clubhaus eingeweiht, im selben Jahr kam zum sportlichen Engagement auch noch kulturelles: Es wurde eine Theatergruppe gegründet und Faschingsveranstaltungen wurden zelebriert. 1972 wurde die Damengymnastikabteilung gegründet, geturnt wurde im Pfarrheim Fahrenzhausen.

Lesen Sie auch Skrabals Abschied in Etappen: Immer offen für neue, besondere Wege

1980 wurde von der Vorstandschaft damit begonnen, die Planungen für ein großes Sportzentrum in Unterbruck voranzutreiben. Die Gemeinde Fahrenzhausen wurde davon überzeugt, das Gelände, das bisher von Graf Haniel von Haimhausen gepachtet war, käuflich zu erwerben. 1981 feierte der FCA sein 50-jähriges Jubiläum und der Plan zum Sportzentrum reifte. 1986 wurde der Grundstein für das Sportheim gelegt, die 1992 eröffnet und eingeweiht wurde. Es folgten diverse Erweiterungen der Anlage – vor allem der 2004 fertiggestellte Bau des Fußballstadions, zu dessen Eröffnung der FC Bayern in Unterbruck gastierte.

Zum 75-jährigen Jubiläum kam dann die Spider Murphy Gang. In neun Jahren feiert der FCA seinen 100. Mal schauen, wer dann kommt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.