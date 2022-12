Raubüberfall mit Messer auf Tankstelle in Fahrenzhausen - Polizei fahndet mit Hubschrauber

Personenbeschreibung veröffentlicht

Ein Vermummter hat eine Tankstelle in Fahrenzhausen überfallen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Fahrenzhausen - Großeinsatz in Unterbruck (Gemeinde Fahrenzhausen): Am Dienstag hat dort ein Mann eine Tankstelle überfallen. Die Kripo Erding ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, betrat der bislang Unbekannte um kurz vor 21.30 Uhr die Tankstelle. Er bedrohte den 29 Jahre alten Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und forderte ihn auf, den Inhalt der Kasse herauszugeben. „Der Tankwart händigte dem Tatverdächtigen einen niedrigen dreistelligen Betrag in eine mitgebrachte weiße Plastiktüte aus“, heißt es im Polizeibericht. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in südöstliche Richtung in den Auweg.

Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Die unmittelbar nach dem Raub eingeleiteten Suchmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeikräfte, eines Polizeihunds und sogar eines Hubschraubers blieben erfolglos. Daher bittet die Kriminalpolizei Erding nun Personen, die am Dienstagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden. Der Deutsch sprechende Mann ist etwa 1,80 Meter groß, kräftig und trug zum Zeitpunkt des Überfalls eine schwarz-graue Jacke, blaue Jeans, schwarze Handschuhe und eine blaue Sturmhaube mit Augenschlitzen. ft

