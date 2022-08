Fahrenzhausen verabschiedet sich von Pfarrer Stefan Menzel: „Ich bin ein Mensch auf Wanderschaft“

Nach sechs Jahren geht der Geistliche weg

Pfarrer Stefan Menzel verabschiedet sich nach sechs Jahren im Pfarrverband Fahrenzhausen-Haimhausen. Mit ein Grund: die Eisenbahn.

Fahrenzhausen/Jarzt – Für die Gläubigen in Fahrenzhausen stand vergangene Woche ein schwerer Tag an, denn es hieß Abschied nehmen von ihrem beliebten Pfarrer Stefan Menzel. Nach sechs Jahren geistlichem Beistand zieht es Menzel nach Puchheim – und das aus einem ganz speziellen und recht ungewöhnlichen Grund. „Ich mag halt Eisenbahnen – und damit kann der Pfarrverband Fahrenzhausen nicht dienen“, so Menzel in seiner letzten Predigt. Auch was ihm wohl am meisten fehlen werde, konnte er bereits sagen: „Meine Ministranten!“

„Warum geht er überhaupt?“ Diese Frage stellte sich Menzel während der Predigt in der randvollen Pfarrkirche selbst und gab auch gleich darauf die Antwort: „Ich bin ein Mensch auf Wanderschaft – und ich bin gern um München herum, das ist meine Heimat. Und Puchheim liegt außerdem an der Eisenbahn, das liebe ich. Eisenbahngleise sind für mich wie eine Meditation“, erklärte Menzel.

Appell an die Menschen: sich selbst nicht so wichtig nehmen

Nach 26 Jahren Priesteramt habe er auch gelernt, wie wichtig Humor im Leben sei – und genau diesen wünschte er sich von seinen Schäfchen. „Lacht über euch selbst und nehmt euch nicht so wichtig – und nehmt auch mich nicht so wichtig. Wichtig ist nur Gott“, so Menzel in seiner Abschieds-Predigt. Was er vom Menschsein auch erwartet: „Seid gelassen und aufrichtig! Wir brauchen Menschen, die nicht hinterfotzig sind!“ In seiner Zeit in Jarzt habe er immer versucht, dem Nächsten zu dienen und Menschen zu helfen, wo es nur geht, und eben keine „One-Man-Show“ als Pfarrer zu präsentieren, sondern etwa das Gemeinsame in den Vordergrund zu rücken. Was er sich von den Jarztern noch wünschte: „Denkt an klein und groß, an die Kinder und die Senioren – und bleibt gesund an Leib und Seele!“

Weil Menzel dafür bekannt ist, dass er keine Lobreden zu seiner Person schätzt, hielt sich auch der zweite Bürgermeister von Fahrenzhausen, Andreas Karl, an das Gebot der Stunde – nämlich sich so kurz wie nur möglich zu fassen. „Das gegenseitige Verständnis von Kirche und Gemeinde war immer großartig“, so Andreas Karl, der auch die große Wertschätzung, die Menzel allen Menschen gegenüberbrachte, deutlich hervorhob. „Wichtig war unserem Pfarrer vor allem immer das Wohl der Kinder“, so Andreas Karl weiter.

Sehr berührt vom Weggang waren vor allem die Ministranten der Pfarrgemeinde Jarzt und Haimhausen. „Es tut uns wirklich sehr leid, dass sie uns verlassen – damit geht ein großer Teil verloren“, sagte der Jarzter Oberministrant Maximilian Plabst. Mit ihrem Pfarrer hätten alle Ministranten laut Plabst nämlich über alles reden können – und Spaß hätte er zudem auch verstanden. Während sich der Pfarrer im Ruhestand, Josip Cabraja, spaßeshalber laut selbst fragte: „Was habe ich nur angestellt – jetzt ist schon der zweite Pfarrer in meiner Zeit weg“, prophezeite Menzel seinem Pastoralreferenten Alexander Daniel vor allem eines: „Der hat jetzt viel zu tun, wenn der Pfarrer weg ist – aber er ist ja noch jung und dynamisch!“

Mit einer wundervoll gestalteten Messe, stimmlich brillant umrahmt vom Jarzter Kirchenchor, wurde Stefan Menzel höchst feierlich verabschiedet. Zahlreiche Bürger nutzten danach auf dem örtlichen Dorffest noch die Gelegenheit, persönlich ihrem liebgewordenen Pfarrer, der eine Passion für Eisenbahnen hat, Servus zu sagen.

Richard Lorenz

