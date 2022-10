Fahrenzhausens Bürgermeisterin Susanne Hartmann vereidigt: Rathaus ist ihr erstes Thema im Gemeinderat

Nach der Vereidigung von Susanne Hartmann (r.) durch Eva Stocker erinnerten die beiden Frauen an die Verdienste des verstorbenen Bürgermeisters Heinrich Stadlbauer. © Martin

Fahrenzhausen hat eine neue Bürgermeisterin. Seit Montag ist es nun auch amtlich: Susanne Hartmann legte den Amtseid ab. Und gleich stand ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung.

Fahrenzhausen - Proppenvoll war der Pfarrsaal am Montag bei der offiziellen Amtseinführung der neuen Bürgermeisterin. Die Vereidigung von Susanne Hartmann (FWE), die am 9. Oktober in der Stichwahl gegen Alexandra Karl (Grüne) die Mehrheit der Stimmen mit 59,9 Prozent auf sich vereinen konnte, nahm die dienstälteste Gemeinderätin, Eva Stocker, vor, weil die beiden Bürgermeister Andreas Karl und Heinrich Kieslinger aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein konnten. Die langjährige Fahrenzhausener Gemeinderätin ließ es sich auch nicht nehmen, an die Verdienste von Heinrich Stadlbauer zu erinnern, der am 1. Juni im Alter von 61 Jahren den Kampf gegen seine Krebserkrankung verloren hatte. Mit Leib und Seele habe er sich für seine Gemeinde eingesetzt, für das Wohl der Menschen, die dort leben. „Wir sind dem Heini sehr dankbar“, bekräftigte auch die neue Rathauschefin Hartmann.

Das wichtigste Thema der Gemeinde als erstes auf der Tagesordnung

Nach der offiziellen Vereidigung widmete man sich sogleich einem der wichtigsten Themen der Gemeinde: dem Neubau des Rathauses. Der ursprüngliche Entwurf des Planungsbüros „Schätzler Architekten“ wird hinsichtlich Nachhaltigkeit der Materialien, Zertifizierungs- und Fördermöglichkeiten überarbeitet. Dafür sprachen sich die Gemeinderäte in der Sitzung am Montag einstimmig aus.

Beim Projekt Rathausneubau sei ein Zielkatalog erarbeitet worden, der den Kriterien eines modernen Neubaus hinsichtlich Nachhaltigkeit gerecht werde, betonte Hartmann beim Tagesordnungspunkt „Zwischenbericht zu den weiteren Planungen im Projekt“. Die beiden Gemeinderätinnen Annemarie Guttner (FWG) und Yvonne Mößmer (FBL) vom Arbeitskreis Rathaus waren vor kurzem als Vertreter der Gemeinde bei einem Gespräch mit dem Architekturbüro Schätzler dabei.

Eine externe Nachhaltigkeits-Koordinatorin ist bereits eingeschaltet worden. Diese betreue das Projekt Rathaus-Neubau vorübergehend auf Stundenbasis (eine langfristige Übernahme des Projekts ist ihr aus zeitlichen Gründen nicht möglich, wie es am Montag hieß), bis ein endgültiger Nachhaltigkeits-Koordinator gefunden sei.

Staatliche Förderung ist jetzt möglich

Eine staatliche Förderung für diesen Posten sei nämlich seit kurzem möglich, informierten Guttner und Mößmer.

Die Räte einigten sich darauf, das weitere Vorgehen im Projekt nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) auszurichten und einen entsprechenden Nachhaltigkeits-Koordinator zu suchen und in der Sache zu beauftragen.

