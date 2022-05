„Fantasiegebilde“: Haushalt Fahrenzhausen 2022 abgesegnet

Die Finanzen der Gemeinde Fahrenzhausen für das Jahr 2022 wurden in der jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. © Monika Skolimowska

Der Haushalt der Gemeinde Fahrenzhausen für 2022 steht. Der Gemeinderat hat den Etat in einer Gesamtsumme von 29 Millionen Euro beschlossen - zum Teil zähneknirschend.

Fahrenzhausen - Mit heißer Nadel gestrickt war dieser Haushalt nicht. Der Etat war gründlich vorberaten. Bis auf die von verschiedenen Seiten geforderte Prioritäten-Liste im Bereich Investitionen schienen die Bedenken zuletzt größtenteils ausgeräumt. Wenngleich ganz am Schluss noch ein Nachtrag in Höhe von 660 000 Euro für Aufregung sorgte. Es handelte sich um Mehrkosten beim Bau des Pfarrkinderhauses, an dem die Gemeinde mit zwei Dritteln beteiligt ist. Eine Kostensteigerung „in kürzester Zeit“, die schon „enorm“ sei, wie Andreas Karl (FWE) fand.

Annemarie Guttner, ebenfalls FWE, pflichtete ihm bei. Das sei auch im Arbeitskreis „schwer bemängelt“ worden. Man gehe aber davon aus, dass das Geld benötigt werde. Sie sprach von einer „Schocksumme, die uns alle erwischt hat“, aber auch davon, dass die Schreiner- und Holzarbeiten in jüngster Zeit deutlich teurer geworden seien.

Zur Finanzierung ist ein Griff in die Rücklagen vorgesehen, wie Geschäftsleiter Franz Hermann erklärte. Er stellte jedoch klar, dass das noch keine Freigabe sei. Wollte heißen: Gezahlt werden muss nur, wenn die Kosten auch wirklich anfallen. Eine Anmerkung, die ganz im Sinne von Astrid Wildgruber-Bolesczuk war. Sie hoffte: „Nicht dass das hier ein Freibrief ist.“

Wildgruber Boleszcuk war es auch, die vermutete, dass „bei weitem nicht alles“, was an Projekten im Haushalt steht, in die Tat umgesetzt werden wird. Sie sprach von „einem Fantasiegebilde“. Als Beispiel nannte sie den Bereich Straßensanierung. Schließlich sei ein Drittel vom Jahr schon vorbei und das meiste wohl schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr zu schaffen. Den Etat mit seinen auf gut zehn Millionen Euro taxierten Investitionen in der Form abzulehnen, bringe aber auch nichts, weil „die haushaltslose Zeit“ nur unnötig in die Länge gezogen würde. Außerdem würden dann Einrichtungen wie die Mittagsbetreuung oder die Feuerwehr weiter auf ihr Geld warten. Deshalb schlug sie vor, dem Haushalt „nolens volens“ (wohl oder übel) zuzustimmen.

Den Unterlagen des stellvertretenden Kämmerers Markus Eschenbecher war zu entnehmen, dass sich der Löwenanteil der anstehenden Investitionen aus Rücklagen finanziert. Die Gewerbesteuer hat man Eschenbecher zufolge heuer sehr vorsichtig angesetzt, weil 2021 ein Ausnahmejahr gewesen sei und man nicht davon ausgehen könne, dass sich die Entwicklung 2022 so fortsetzt. Als Gründe wurden die anhaltende Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine genannt (wir haben berichtet). Die Gemeinde Fahrenzhausen ist aktuell schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Am Ende stimmte der Gemeinderat dem Haushalt und der Investitionsplanung ohne Ausnahme und und in vollem Umfang zu.

Fahrenzhausen in Zahlen:

Verwaltungshaushalt: 12 967 690 Euro; Vermögenshaushalt: 15 846 031 Euro; Gesamtetat: 28 813 721 Euro; Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt: 409 000 Euro; Einkommensteuer: 4,3 Millionen Euro; Gewerbesteuer: 4,5 Millionen Euro; Personalkosten: 4,1 Mio. Euro; Kreisumlage: 3,9 Mio. Euro; Investitionen: zehn Millionen Euro; Schulden: 0 Euro; Neuverschuldung: 0 Euro. Rücklagen aktuell: 13,2 Mio. Euro. Rücklagen zum 31.12.2022: 5,1 Mio. Euro; Rücklagenentnahme: 8,1 Mio. Euro.

Alexander Fischer

