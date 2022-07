Festivalstimmung vom Feinsten: Beim Musikschulfest in Fahrenzhausen zeigten nicht nur die Schüler ihr Können

Auf der Wiese an der Fahrenzhausener Grundschule lauschte das Publikum am Abend den Auftritten von Angels Share, N4m und Heldenfrühstück. © Lehmann

Das jährliche Konzert der Musikschule Fahrenzhausen hat sich zu einem kleinen Festival ausgewachsen. Nicht nur die Schüler zeigten ihr Können.

Fahrenzhausen – Es ist ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Gemeinde Fahrenzhausen: Seit Jahren findet im Sommer das Konzert der Musikschule statt. 2021 wurde die Veranstaltung sogar zu einem kleinen Festival mit Imbissmöglichkeiten wie Eiswagen, Dönerstand und Kuchenverkauf erweitert. Während der Samstagabend heuer drei verschiedenen Bands aus der Region und aus München gehörte, standen am Nachmittag zunächst die Musikschüler auf dem Gelände der Grundschule im Mittelpunkt.

Mit „Halleluja“ gedachten Schüler Felix, Lehrerin Almuth Botzky und Marinus Luegmair vom Musikverein dem verstorbenen Bürgermeister Heinrich Stadlbauer. © Fuchs

Klavier, Geige, Trompete und viele weitere Instrumente kann man an der Fahrenzhausener Musikschule erlernen. „Jedes Kind, das Lust hatte aufzutreten, darf heute sein Können vor Publikum präsentieren“, erläuterte Marinus Luegmair, stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins, dem Publikum. Nachdem sich die zahlreichen Eltern mit Speis und Trank versorgt hatten, ging der Nachmittag offiziell los: Den Beginn machte Musikschüler Felix mit seiner Violine. Begleitet wurde er von seiner Geigenlehrerin Almuth Botzky. „Das Eröffnungsstück ,Halleluja‘ widmen wir einer ganz besonderen Person“, sagte Luegmair: „Das Stück geht an unseren Heini Stadlbauer.“ Der Bürgermeister der Gemeinde, der am 1. Juni gestorben ist, war ein langjähriger Freund und Förderer des Musikvereins. „Wir trauern sehr um unser Ehrenmitglied. Nach all den Jahren, in denen sich Heini für das kulturelle Leben in Fahrenzhausen eingesetzt hat, ist sein Verlust ein besonders herber“, machte Luegmair deutlich. Geigenschüler Felix und seine Lehrerin ehrten den verstorbenen Rathauschef würdevoll an dem musikalischen Nachmittag.

Im Anschluss erklangen verschiedene Stücke, unter anderem „In Dreams“ aus dem Filmepos „Herr der Ringe“ sowie verschiedene Trompetenstücke, interpretiert von Musikschüler Johannes. Nach und nach durften die fleißigen Nachwuchsmusiker ihr erlerntes Können vor Eltern und Gästen zum Besten geben.

Heimspiel hatte Musikschullehrerin Bettina Reitl (Percussion) mit ihrer Band Angels Share. © Lehmann

Auch nach dem gelungenen Nachmittag rissen die Konzerte nicht ab: Den Abend eröffnete Angels Share. Die Gruppe um Musikschullehrerin Bettina Reitl präsentierte nicht nur Rock, sondern auch Blues und eigene Stücke, die so manchen Zuhörer sentimental werden ließen. Im Anschluss trat N4m aus München auf die Bühne und gab Pop- und Hip-Hop-Klänge zum Besten. Als Hauptact war die Band Heldenfrühstück ebenfalls aus der Landeshauptstadt in die Ampertalgemeinde gereist. Die fünf Männer animierten ihr Publikum mit Ska, Brass Rock und durchaus humorigen Texten auf Deutsch zum Tanzen bis in die späten Abendstunden.

Pascale Fuchs/Rainer Lehmann

