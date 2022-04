Gemeinderatssitzung Fahrenzhausen musste spontan vertagt werden

In 27 Jahren noch nicht erlebt: Bürgermeister Heinrich Stadlbauer musste seine erste Gemeinderatssitzung abbrechen, weil das Gremium nicht beschlussfähig war. © fkn

Von 21 Mitgliedern waren elf entschuldigt, so dass der Rest des Gemeinderats Fahrenzhausen unverrichteter Dinge wieder nach Hause ging.

Fahrenzhausen – Die für Montag anberaumte Sitzung des Gemeinderats Fahrenzhausen fand nicht wirklich statt. Wie Bürgermeister Heinrich Stadlbauer feststellte, war man nicht beschlussfähig. Als Grund dafür gab er an, dass sich elf von 21 Mitgliedern entschuldigt hätten – wegen Krankheit, Urlaub oder anderen privaten Gründen. Eine Situation, wie er sie in 27 Jahren noch nicht erlebt habe, betonte Stadlbauer. Unabhängig davon sprach er sich jedoch dafür aus, in die Tagesordnung einzusteigen und die Punkte wenigstens „vorzubesprechen“.

Ganz oben auf der Agenda stand erneut der Rathausneubau respektive die Untersuchung von Gebäudevarianten und Planungsmehrkosten. Im Rat waren jüngst starke Zweifel an dem geplanten Betondach mit Klinkereindeckung sowie an der Klinkerfassade aufgekommen. Bei einer Anhörung der Architekten wurde der Wunsch nach infrage kommenden Varianten laut. Im Gespräch waren ein Sparrendach und eine Ziegelfassade. Auch in Sachen Tiefgarage bestand noch Klärungsbedarf. Inwieweit das Architekturbüro Schätzler das alles für realistisch hält, war bis zuletzt fraglich.

Entsprechende Stellungnahmen liegen jetzt vor. Demnach kann der Architekt nach Rücksprache eines verfahrensbegleitenden Büros aus München zwar gebeten werden, die geforderten, vom Wettbewerbsentwurf abweichenden Varianten zu untersuchen. Sollte er sich jedoch nicht damit identifizieren können, könne er das Projekt „auf eigenen Wunsch verlassen“, wie es hieß. Zu einer Debatte über mögliche Konsequenzen kam es jetzt aber nicht. Es kristallisierte sich nämlich schnell heraus, dass es wenig Sinn macht, sich unter den gegebenen Umständen damit auseinanderzusetzen. „Die Zeit können wir uns sparen, dafür sind wir heute einfach zu wenig“, machte Monika Hermann (CSU) deutlich. Damit unterstützte sie einen Antrag von Annemarie Guttner (FWE), die sich zumindest in Teilen ebenfalls für eine Vertagung ausgesprochen hatte.

Am Ende kam man überein, keinen der Tagesordnungspunkte zu behandeln. Damit fiel etwa auch das weitere Vorgehen in puncto Schaffung von Einrichtungen der Altenhilfe flach. Zum Leidwesen von Stadlbauer, der vorgeschlagen hatte, die Punkte „anzureißen“ und „den einen oder anderen Aspekt für die nächste Sitzung mitzunehmen“. Sechs von zehn Anwesenden stimmten für die Vertagung.

