Kirchliches Engagement gewürdigt: Stadlbauer mit Korbiniansmedaille ausgezeichnet

Teilen

Eine ganz besondere Auszeichnung verlieh Reinhard Kardinal Marx kürzlich an Heinrich Josef Stadlbauer: Der 34-Jährige bekam die Korbiniansmedaille überreicht. © Lehmann

Für sein kirchliches Engagement wurde Heinrich Josef Stadlbauer (34) vor kurzem von Reinhard Kardinal Marx mit der Korbiniansmedaille geehrt. Eine Auszeichnung, die „Gewicht hat“.

Fahrenzhausen – Er hat sich über viele Jahre hinweg vorbildlich in der katholischen Jugendarbeit engagiert. So vorbildlich, dass ihm Reinhard Kardinal Marx jüngst die Korbiniansmedaille verliehen hat. Die Rede ist von Heinrich Josef Stadlbauer (34), der sich als Vorsitzender und Mitglied des Pfarrgemeinderats Jarzt große Verdienste erworben hat.

Die Korbiniansmedaille ist eine ganz besondere Auszeichnung. Man bekommt sie im Normalfall für eine komplette Lebensleistung. In der langen Reihe von knapp 140 Persönlichkeiten, die sie erhalten haben, finden sich so prominente Namen wie etwa der des ehemaligen Landtagspräsidenten und Sozialpolitikers Alois Glück. Nun zählt also auch der TÜV-Ingenieur aus Fahrenzhausen dazu. Und das mit 34 Jahren. Eine Belobigung und eine Ehre, die nachwirkt, die ihren Träger auch gut zwei Monate später noch mit Freude und Stolz erfüllt. Stadlbauer spricht von einer „brutal großen Auszeichnung“ und davon, dass die „Gewicht hat“ – und zwar auch im übertragenen Sinne.

Die Medaille kommt nicht von ungefähr – die Liste von Stadlbauers Verdiensten ist lang. Von 2006 bis 2022 war er Mitglied des Pfarrgemeinderats Jarzt – davon drei Jahre Vorsitzender und vier Jahre Vize-Vorsitzender. Von 2006 bis 2018 war er Mitglied des Pfarrverbandsrats und vier Jahre dessen Vorsitzender. Viele Jahre überbrachte er Geburtstagsglückwünsche im Namen des Pfarrgemeinderats, verteilte die Kirchenzettel und erstellte die Internetseite des Pfarrverbands, deren Webmaster er für einige Jahre blieb. Sein besonderes Engagement galt der Erarbeitung eines Pastoralkonzepts. Er brachte sich in die Steuerungsgruppe ein, finalisierte das Gesamtkonzept und erarbeitete ein Corporate Design. Zudem organisierte er Einkehrtage und half beim traditionellen Adventsmarkt mit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Pastoralkonzept lag ihm am Herzen

„Ich habe viel Bildungsarbeit im Jugendbereich geleistet“, sagt Stadlbauer. Gut 130 Jugendliche hat er bei Kursen aus- und weitergebildet. Dabei ging es unter anderem um Konfliktbewältigung. Außerdem führte er mit über 300 Schülern sogenannte „Tage der Orientierung“ durch. Sehr am Herzen gelegen ist ihm erklärtermaßen auch besagtes Pastoralkonzept. Stadlbauer war von Anfang an maßgeblich daran beteiligt. „Es hat ja keiner gewusst, was das eigentlich ist“, erinnert er sich an die Pionierleistung der eigens dafür eingesetzten Steuerungsgruppe. Eine Arbeit die Wirkung gezeigt hat. „Bald darauf sind erste Regularien dazu herausgekommen,“ stellt Stadlbauer fest.

Trotz all der Freude an seinem kirchlichen Engagement hat sich Stadlbauer nach über 16 Jahren nun aus der Laientätigkeit zurückgezogen. „Ich war mein halbes Leben im Pfarrgemeinderat dabei“, so Stadlbauer, der als einfacher Ministrant angefangen hat. Der Versuchsingenieur, der mittlerweile Vater einer kleinen Tochter ist, will sich jetzt ganz auf die Familie, auf Haus und Garten konzentrieren. Der Pfarrei bleibt er dennoch erhalten. „Ich singe noch im Chor, bin weiterhin im weltlichen und kirchlichen Bereich tätig“, betont der Familienvater.

Er habe immer eine Nische gefunden, um sich einzubringen und entfalten zu können, erklärte der langjährige Laie, der gut und gerne unter hauptamtlichen kirchlichen Würdenträgern gearbeitet hat. Er hat sich wertgeschätzt und unterstützt gefühlt. Ausschlaggebend sei, ob der Pfarrer oder der Pfarrgemeinderat das auch wünscht. Laut Stadlbauer braucht es „ein gemeinsames Ziel, einen Glauben oder gleiche Werte“. Das sei alles eine Frage „von Konsens und Kompromiss“.

Er habe da viel von seinem Elternhaus mitbekommen, ist Stadlbauer überzeugt. Zum Beispiel: „Dass man sich einbringen muss, um in der Gesellschaft etwas zu bewegen“ und, „dass man auf einander schaut und nicht nur auf sich – Nächstenliebe eben“.



Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.