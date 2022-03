Tödlicher Unfall beim Überholen: Rollerfahrer (56) kracht in Traktor - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Für einen 56-jährigen Rollerfahrer kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. © dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch zwischen Kammerberg und Kollbach. Dabei kam ein Rollerfahrer (56) ums Leben.

Kammerberg - Ein 48-jähriger Traktorfahrer fuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße FS 3 von Kollbach (Landkreis Dachau) in Richtung Kammerberg. Etwa einen Kilometer vor Kammerberg, so heißt es im Bericht der Polizei Neufahrn, wollte er in einer Senke nach links auf einen befestigten Feldweg abbiegen. Er blinkte und verzögerte langsam. Unmittelbar hinter dem Traktor befanden sich ein Pkw, der ebenfalls verzögerte, sowie dahinter zwei Zweiradfahrer.

Ein 56-jährige Rollerfahrer und ein bislang unbekannter Motorradfahrer wollten in besagter Senke zuerst den Pkw und dann den Traktor überholen. „Offensichtlich hatten beide den Blinker des Traktors nicht gesehen und nicht damit gerechnet, dass dieser links abbiegen würde“, heißt es im Polizeibericht. Und weiter: „Der Traktorfahrer bemerkte die beiden Zweiräder wohl erst, als er bereits den Abbiegevorgang eingeleitet hatte.“

Der Motorradfahrer konnte noch ausweichen und rechts am Traktor vorbeifahren, der Rollerfahrer fuhr trotz starker Bremsung in die linke Seite des Traktors. Der Aufprall des Rollerfahrers war so stark, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete zunächst die Sicherstellung des Leichnams und der beiden Fahrzeuge an. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro.

Am Einsatz beteiligt waren neben zwei Streifenbesatzungen der PI Neufahrn auch eine Streife der VPI Freising, die bei der Unfallaufnahme unterstützte, sowie 24 Kräfte der Feuerwehren Kammerberg und Petershausen, die bei den nötigen Absperrmaßnahmen und der erforderlichen Straßenreinigung halfen. Ferner waren ein Rettungswagen sowie eine Notärztin vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete an der Unfallstelle, kam dann aber nicht mehr zum Einsatz.

Die Kreisstraße 3 war von 16.30 bis 20.30 Uhr zwischen Kammerberg und Kollbach vollständig gesperrt.

Laut Polizei hatte der Motorradfahrer offensichtlich vom Unfall des Rollerfahrers nichts mitbekommen und war nach seinem Ausweichmanöver weitergefahren. Als ein Zeuge, der möglicherweise wichtige Details zum Unfallhergang beitragen kann, wird er dennoch gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 zu melden.

