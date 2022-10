Kammerberg sucht dringend junge Männer zum Theaterspielen

Der Theatergruppe der SpVgg Kammerberg soll neues Leben eingehaucht werden. Alles dafür tun wollen (v. l.) Norbert Messner, Daniel Stadler (ehemaliger 1. Vorsitzender), Franz Singer (ehemaliger Schriftführer), Irene Güntner, Angelika Kollmair (ehemalige Kassierin), Elisabeth Kraus, Gerti Zandt, Thomas Fladung, Isabella Kern, Ilona Kern und Franz Kern. © Fischer

Die Theatergruppe bei der Spielvereinigung Kammerberg soll wiederbelebt werden. Doch das ist gar nicht so einfach. Gesucht werden junge Männer.

Kammerberg – Wie Phönix aus der Asche aufzusteigen, ist nicht leicht. Das hat sich jetzt bei der Wiederbelebung einer Theatergruppe bei der Spielvereinigung Kammerberg gezeigt. Es fehlt vor allen Dingen an jungen Schauspielern. Das Ensemble der Laienspieler war zuletzt überaltert. Junge Männer verzweifelt gesucht! Unter diesem Motto fand am vergangenen Donnerstag eine Versammlung von Theaterbegeisterten, von ehemaligen Darstellerinnen und Darstellern im Sportheim statt. Erklärtes Ziel war es, den 2018 nach Aufführung des Stücks „Des schaut ned guad aus“ eingestellten Spielbetrieb, wieder aufzunehmen.

Gesucht werden junge Burschen mit Theaterleidenschaft

Ein liebevoll gestaltetes Fotobuch zeugt noch heute von der tollen Vorstellung im Sportheim. Danach war das Ganze allerdings eingeschlafen, weil man keinen Nachwuchs fand, um die Stücke altersgemäß zu besetzen. Vor allen Dingen fehlte es an jungen Burschen, die ihre Leidenschaft für das Theaterspielen entdecken wollten. Alle Versuche aus den eigenen Reihen Talente auf die Bühne zu bringen, waren gescheitert. Beim diesjährigen Maibaumaufstellen war dann die Idee aufgekommen nochmal einen Neustart zu versuchen.

Die Enttäuschung bei der jetzt im Sportheim anberaumten Versammlung darüber, dass sich nur etwa ein Dutzend Interessierte blicken ließ, war zunächst groß. Man hätte sich mehr erwartet, hatte man doch alle Hebel in Bewegung gesetzt und Werbung für das Projekt gemacht. Von Mundpropaganda und einem Aushang im Sportheim einmal abgesehen, ist der Aufruf auch über die sozialen Medien erfolgt, wie der ehemalige 1. Vorsitzende Daniel Stadler erklärte. Alle denkbaren WhatsApp-Gruppen seien informiert gewesen, hieß es.

Das Theaterspielen hat eigentlich eine lange Tradition

Den Kopf gleich wieder in den Sand stecken, wollte man aber auf keinen Fall, wie sich nach einer kurzen Begrüßung des ehemaligen Schriftführers Franz Singer herausstellte. „Es ist schön, wenn man da oben steht, und die Leute freut es“, erinnerte sich Singer an die eigene Zeit als Laiendarsteller.

Noch dazu hatte das Theaterspielen in Kammerberg bis zur Einstellung des Spielbetriebs eine lange Tradition. Die geht bis in der 1930er Jahre zurück. Erst spielte man beim Wirt in Kammerberg, dann in Bachenhausen und zuletzt zehn Jahre lang im Sportheim im Saal. Sogar eine eigene Bühne hat man gebaut. Die ist immer noch vorhanden. Grund genug also, das Ganze noch einmal im Angriff zu nehmen. Aber über das Wie, sprich: wie man es schaffen könnte, wieder ein spielfähiges Ensemble auf die Beine zu stellte, gab es eine rege Debatte.

Wenn man nicht spielt, kommt keiner nach

Das Problem, dass Mangel an jungen theaterbegeisterten Männern besteht, werde man schwer aus der Welt schaffen können, lautete die einhellige Meinung in der Runde. Denn, wie man enttäuscht feststellte, haben etwa Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft bereits abgewunken. Vielleicht könne man ja welche aus Theatergruppen anderer Orte „ausleihen“ so einer der viel diskutierten Vorschläge. Wäre unter Umständen möglich, würde das Problem aber auf Dauer nicht beseitigen, so das Credo.

Anton Berngehrer, seines Zeichens 1. Vorsitzender der Spielvereinigung und an diesem Abend Wirt im Sportheim, vertrat schließlich die Ansicht, dass es nicht gehen wird, ohne einfach wieder anzufangen mit dem Theaterspielen. Nur so könne man für Begeisterung und dafür sorgen, dass sich vielleicht doch ein paar junge Burschen finden, die Spaß daran hätten, auf der Bühne zu stehen. „Selbst wenn wir nur bei der Weihnachtsfeier und nur mit vier Leuten spielen. Ich habe immer von Herzen gern Theater gespielt, wir müssen spielen, sonst kommt keiner nach,“ warb Berngehrer für seinen Vorschlag. Sicher werde sich ein geeignetes Stück für einen Neustart aus eigener Kraft finden lassen.

Als möglichen Neubeginn fasst man Ostern 2023 ins Auge. In der Zwischenzeit will man weiter Werbung machen und einen Appell an alle Spielwilligen richten. Wer Lust auf´s Theaterspielen hat, kann sich unter gfsinger@t-online.de melden.

