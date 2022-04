„Mama, da muss man doch was machen können“: Spendenaktionen für die Ukraine in Fahrenzhausen

Teilen

Sage und schreibe 2000 Euro hat eine von Kindern auf die Beine gestellte Spendenaktion erbracht. © Fischer

Die Schrecken des Krieges in der Ukraine haben eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. In Fahrenzhausen fanden jüngst Spendenaktionen statt. Und mehr noch.

Fahrenzhausen – „Mama, da muss man doch was machen können“, fand die achtjährige Josefine Reile. Die Tochter von Rathausmitarbeiterin Birgit Reile hatte von den schlimmen Folgen des Krieges in der Ukraine im Religionsunterricht erfahren. „Wenn du möchtest, dann können wir Waffeln und Kuchen backen und sie bei uns vor dem Haus verkaufen und das Geld spenden“, antwortete die Mutter. Gesagt, getan: Die Idee fand großen Anklang in der Nachbarschaft am Schmiedanger.

Sieben Kinder und ihre Eltern haben mitgemacht. Man hat flugs eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen, Plakate für die Aktion gemalt und sie in der Bäckerei, in der Postfiliale und im Kramerladen aufgehängt. Die Resonanz war überwältigend. Am Ende landeten knapp 2000 Euro in der Spendenbox. Die Fußballer vom FCA Unterbruck beteiligten sich mit einer Spende von 200 Euro. Bürgermeister Heinrich Stadlbauer legte noch fünfzig Euro drauf, damit es eine runde Summe ergab. 500 Euro gingen im Zuge der Initiative „Freising hilft“ direkt an ein Krankenhaus in der Ukraine.

1500 Euro stellte man für den Transport von Hilfsgütern zur Verfügung, den Tobias Kirmayer (44) und Julia Sander (41) auf die Beine gestellt haben. Das in Fahrenzhausen lebende Paar findet es furchtbar, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Die beiden unterhalten ein gut funktionierendes Netzwerk zur Ukraine-Hilfe. Sie arbeiten eng mit der Nachbarschaftshilfe in Fahrenzhausen zusammen. Auf diese Arte sammelt man Hilfsgüter wie Kleidung, Windeln und Babynahrung.

Gezielte Einkäufe

Am Anfang hat man auf Sachspenden zurückgegriffen, jetzt kann aufgrund von Geldspenden gezielt eingekauft werden, was die Ukraine-Flüchtlinge am dringendsten benötigen. Dazu zählen etwa Schlafsäcke, Hygiene-Artikel für Frauen oder auch Taschenlampen. Erst kürzlich hat man eine Fuhre mit Feuerlöschern und Medikamenten nach Berlin gebracht und damit die „Ukraine-Hilfe Lobetal“ unterstützt.

Zweimal die Woche gibt Lidia Palmer (hinten rechts) einen Sprachkurs für Asylbewerber im Pfarrheim. Auch Mütter aus der Ukraine mit ihren Kindern nehmen daran teil. © Fischer

Kirmayer hat jüngst im Gemeinderat über eine abenteuerliche, elfeinhalbstündige Fahrt mit einem Opel Movano an die polnisch-ukrainische Grenze berichtet und großen Beifall für sein Engagement erhalten. „Alles, was wir mitgebracht haben, wurde gebraucht, das war schön zu sehen“, sagte Kirmayer zu der Übergabe der Sachspenden aus Fahrenzhausen. Er kündigte weitere Fahrten an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Die Fäden in Sachen „Ukrainehilfe“ laufen bei der Nachbarschaftshilfe, respektive bei deren Vorsitzenden Theresia Stadlbauer zusammen. Aktuell hat man demnach ein gutes Dutzend Flüchtlinge privat im Ort untergebracht. Weil die vier Asylbewerberheime im Ort bereits mit Flüchtlingen aus anderen Länder, etwa aus Afghanistan, belegt sind. In Kürze könnte ein gemeindeeigenes Gebäude in Kammerberg Platz für etwa 15 weitere Ukraine-Flüchtlinge bieten.

Bis es soweit ist, setzt man auf die Unterbringung in Gastfamilien. „Ich habe zu allen Kontakt, wenn die etwas brauchen, dann rufen die einfach bei mir an“, erklärte Stadlbauer auf Tagblatt-Nachfrage zur Situation der Ukraine-Flüchtlinge. Unter anderem bietet man einen Sprachkurs im Pfarrheim an. Die ehrenamtliche, ursprünglich aus Polen stammende Sprachlehrerin Lidia Palmer hält dort zweimal die Woche Unterricht ab. Es nehmen etwa ein Dutzend Flüchtlinge teil, darunter auch eine junge Mutter aus der Ukraine mit ihrem sechsjährigen Sohn. „Es sollen demnächst aber noch mehr werden“, kündigte Palmer an.

Helfer willkommen

Laut Stadlbauer blickt man mittlerweile auf zehn Jahre Erfahrung in der Flüchtlingshilfe zurück. Man verfüge über eine ganze Reihe von Helferinnen und Helfern, welche die Flüchtlinge mit Infos versorgen und „coachen“ würden. Wer sich einbringen und selbst Hilfe leisten will, kann sich telefonisch bei der Nachbarschaftshilfe unter (0 81 33) 9 24 48 melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.