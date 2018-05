Hilz will, dass die Bevölkerung aufwacht

Im April war sie noch die Unterlegene: Mit 3:8 Stimmen zog damals Melanie Hilz den Kürzeren gegen Markus Schirling. Der 44-Jährige wurde zum Direktkandidaten der Alternative für Deutschland (AfD) gewählt. Am Freitag bekam Hilz eine neue Chance. Und weil sie dieses Mal die einzige Bewerberin um das Amt war, erhielt sie im Gasthaus Fischer zu Großnöbach zehn von zehn Stimmen.

Großnöbach – Die abermalige Wahl eines AfD-Aspiranten für den Bezirkstag war bekanntlich notwendig geworden, weil Schirling nach Bekanntwerden eines Fotos auf seiner Facebook-Seite, das ihn in „Hitlergruß“-Pose auf der Zugspitze zeigte, als Kandidat zurück- und aus der AfD austrat (wir haben mehrfach berichtet). Weil die AfD im Landkreis Freising (Wahlkreis 117) trotzdem für Stimmen und Sitze im Bezirkstag antreten will, wählte man am Freitag die 32-jährige Melanie Hilz, die noch im April gegen Schirling verloren hatte. Kreisvorsitzender und MdB Johannes Huber quittierte die Kür von Hilz so: „Endlich haben wir wieder einen Bezirkstagskandidaten.“ Der Fall Schirling, dessen Facebook-Post und die Konsequenzen daraus wurden am Freitag mit keiner Silbe erwähnt.

Hilz, am 13. Januar 1986 in Freising geboren, verheiratet, drei Kinder und inzwischen in Moosburg wohnend, wurde von Gerhard-Michael Welter vorgeschlagen – jenem Gerhard-Michael Welter, der unter anderem wegen seines Facebook-Eintrags „Ich bin ein Nazi, und das sehr gerne, und zwar so: Nicht an Zuwanderung interessiert“ als Schatzmeister des CSU-Ortsverbands Moosburg zurücktreten musste und inzwischen AfD-Mitglied ist.

Hilz sagte in ihrer Bewerbungsrede, sie habe begonnen, sich für Politik zu interessieren, „als Merkel die Grenzen für die illegale Massenzuwanderung öffnete“. Schnell habe sie gewusst, „dass die Alternative für Deutschland auch meine Alternative ist“. Man brauche in Deutschland nicht noch mehr „Messerträger und Gewaltverbrecher“, nicht noch mehr „Facharbeiter“, wie sie ätzte. Hilz, seit Februar 2018 AfD-Mitglied, sei auch schon bei AfD-Veranstaltungen gewesen, sagte sie, und wolle im Bezirkstag dafür sorgen, dass Asylbewerberunterkünfte nicht neben Schulen gebaut würden. Hilz: „Ich hoffe, die Bevölkerung wacht auf und lässt sich von den Altparteien nicht mehr für dumm verkaufen“. Sie wolle eine Zukunft in Deutschland, in der man nicht auf eine Armlänge Abstand achten müsse und auch mal gefahrlos abends joggen könne.