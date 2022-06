Nach dem Tod des Bürgermeisters: Neuwahl findet wohl im September statt

Von: Andreas Beschorner

Teilen

In Fahrenzhausen muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Als Termin ist aktuell der 25. September angedacht. © Arne Dedert/dpa

Nach dem Tod von Bürgermeister Heinrich Stadlbauer muss sich die Gemeinde Fahrenzhausen Gedanken mache, wie es politisch weitergeht. Als Termin für die Neuwahl steht der 25. September im Raum.

Fahrenzhausen – Wie geht es nach Tod von Bürgermeister Heinrich Stadlbauer in der politischen Gemeinde Fahrenzhausen weiter? Wie sind die rechtlichen Vorgaben, und wie laufen die Amtsgeschäfte bis ein neuer Gemeindechef in Amt und Würden ist? Gemeinde und Landratsamt haben sich darüber schon ausgetauscht.

Eines ist klar: Bis zu einer Neuwahl führen der Zweite und Dritte Bürgermeister die Amtsgeschäfte kommissarisch weiter. Gemäß Artikel 44 Absatz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz hat die Gemeinde eine Neuwahl durchzuführen, das Landratsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht) hat den Termin zu bestimmen, so die Auskunft von Landratsamts-Pressesprecherin Eva Zimmerhof. Nach dem Landkreiswahlgesetz soll die Wahl innerhalb von drei Monaten abgehalten werden. Allerdings könne man von dieser Frist abweichen, so Zimmerhof, „wenn sachliche Gründe vorliegen“.

Bei der Festsetzung des Termins seien in diesem Fall einerseits die notwendige Zeit für die Vorbereitung und Organisation der Wahl durch die Gemeinde Fahrenzhausen und andererseits die Ferienzeit zu berücksichtigen. Zudem war darauf zu achten, dass der Termin einer möglichen Stichwahl auf einen geeigneten Sonntag fällt – also nicht in der Ferienzeit liegt oder ein Feiertag ist. Wie Zimmerhof auf FT-Anfrage mitteilt, sei das Landratsamt unter Einbindung der Gemeinde Fahrenzhausen und in Absprache mit der Regierung von Oberbayern sowie unter Abwägung des Für und Wider zu der Entscheidung gekommen, die Wahl nach der regulären Ferienzeit (vom 1. August bis 12. September 2022) anzusetzen. Die formelle amtliche Terminfestsetzung gehe der Gemeinde in Kürze zu. Sobald der Wahltermin feststehe, werde auch der Wahlkalender mit den entsprechenden kommunalwahlrechtlichen Fristen, zum Beispiel für die Einreichung von Wahlvorschlägen, erstellt.

Laut Fahrenzhausens 2. Bürgermeister Andreas Karl sei derzeit der 25. September als Wahlsonntag vorgesehen. Innerhalb des Gemeinderats, so Karl auf FT-Anfrage weiter, habe man sich noch nicht darüber ausgetauscht, wie es nun weitergehen solle. In den nächsten Gemeinderatssitzungen werde man – zunächst nichtöffentlich – über die Situation reden und abklopfen, ob und welche Interessenten aus welchen Fraktionen bereit wären, sich zur Wahl zu stellen.

Und noch eine Frage stellt sich: Wie lange geht die Amtszeit des neu gewählten Bürgermeisters? Der Beginn der Amtszeit des neuen Gemeindechefs beginnt am Tag nach der Feststellung des Wahlergebnisses und dauere sechs Jahre, so ist die Regel. Die Neuwahl in Fahrenzhausen findet aus dem Grund nicht mehr nur für den Rest der Wahlzeit des Gemeinderats statt, weil die Amtszeit des neuen Bürgermeisters dann weniger als vier Jahre betragen würde. Eine Angleichung an die Wahlzeit des Gemeinderats auf Antrag des neuen Bürgermeisters bleibe davon aber unberührt und sei möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt könne, so Zimmerhof weiter, auch mitgeteilt werden, dass die Bürgermeister-Neuwahl voraussichtlich als kombinierte Urnen- und Briefwahl durchgeführt wird.