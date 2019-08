Nackter Mann verfolgt drei ältere Frauen 

Ein muskulöser Mann hat am Freitag drei ältere Damen bei ihrem Spaziergang bei Weng belästigt: Der Mann war nackt, hat die Frauen verfolgt und dabei onaniert.

Fahrenzhausen/Weng–Was drei ältere Damen am Freitag bei einem Spaziergang in den Amperauen bei Weng erlebt haben, werden sie so schnell nicht vergessen: Es war gegen 15.10 Uhr, als sie plötzlich einen Pfiff hörten. Als sich die Frauen umdrehten, war da ein etwa 45 Jahre alter und ihrer Beschreibung nach „auffällig muskulösen Mann“. Bis auf eine beige-grüne Kappe war er komplett nackt. Er folgte den Frauen eine kurze Strecke und onanierte dabei, ehe er in den Büschen verschwand.

Da die Mitteilung an die Polizei erst mit Verzögerung erfolgte, war der Exhibitionist längst über alle Berge, bis die Beamten eintrafen. Das Ganze trug sich am Ortsrand von Weng nahe einer Ferienhaus-Siedlung zu. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll dies der PI Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 95100 mitteilen.