Neuer Grünen-Ortsverband in Fahrenzhausen: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Die „Neuen“ mit (v. l.) Maximilian Breu (Kreisvorsitzender), Brigitta Stadelbauer (Beisitzerin), Andreas Hauner (Vorsitzender OV Ampertal), Alexandra Karl (Vorsitzende), Robert Braun (Beisitzer), Sebastian Vöst (Co-Vorsitzender), Peter Kölbl (Beisitzer), MdL Johannes Becher und Sandra Kirsch (Beisitzerin). © Oestereich

Fahrenzhausen hat nun einen Grünen-Ortsverband. Angeführt wird er von der ehemaligen Bürgermeisterkandidatin Alexandra Karl und Sebastian Vöst.

Fahrenzhausen - 40 Prozent für Alexandra Karl bei der Bürgermeister-Stichwahl im Oktober: Dieses Ergebnis werten die Grünen nicht als Niederlage, sondern als Gradmesser, wie viel „grünes Potenzial“ in Fahrenzhausen steckt. Diese Wahl habe den Grünen, wie Kreischef Maximilian Breu unterstrich, mächtig Aufwind, mehr Mitglieder und Perspektiven beschert. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, betonte er. „Es war eine super Reise, die nun Früchte trägt“, unterstrich Alexandra Karl bei der Gründungsversammlung am Donnerstagabend im Gasthof B13. Dort hatten sich 13 Mitglieder eingefunden, um die nächste kommunalpolitische Etappe einzuläuten – mit dem erklärten Ziel auf kommunalpolitischer Ebene ein gewichtiges Wort mitzureden. Nicht überraschend übernimmt Alexandra Karl (50) den Vorsitz.

Fest in der Gemeinde verwurzelt

Die Betriebswirtin, Rechtsanwältin, Chorleiterin und Organistin im Pfarrverband ist in Weng aufgewachsen. Sie lebt seit 1996 mit ihrem Mann und der erwachsenen Tochter in Fahrenzhausen. An ihrer Seite will der Co-Vorsitzende Sebastian „Sevi“ Vöst (35) nach eigenen Worten grüne Themen und Basisdemokratie voranbringen. Der Programmierer ist im Ortsteil Lauterbach aufgewachsen, lebte eine Zeit lang in München und ist nun zurück in seiner Heimatgemeinde.

Frische Farbe in die Gemeinde Fahrenzhausen tragen

Brigitta Stadelbauer (31), Tochter des verstorbenen Bürgermeisters Heinrich Stadelbauer, ist als Beisitzerin im Vorstand. Die Logopädin, Erzieherin und Sängerin sieht in den Bereichen Kinder und Kultur noch viel Potenzial, das es auszuschöpfen gilt. Politikwissenschaftlerin Sandra Kirsch (45), Robert Braun (58) und Peter Kölbl (66) aus Kammerberg, Pädagogik-Dozent und Kinderpfleger (58), ergänzen das Team der Beisitzer.

Wo die Grünen nun politische Schwerpunkte setzen wollen, skizzierte Alexandra Karl: „Wir wollen frische Farbe in die Gemeinde tragen, auch wenn wir noch keinen Sitz im Gemeinderat haben. Die Betonung liegt auf noch“, so Karl. Wie schon im zurückliegenden Wahlkampf aufgezeigt, sei es ihr ein Anliegen, Barrieren in den Köpfen abzubauen, Brücken zu bauen und anzupacken: „Nicht hätt i, dad i, war i, sondern machen.“ Neben traditionellen „grünen“ Themen will sie die die Bereiche „Kinder“ und „Senioren“ stärken – vor allem bei Letzteren sieht sie große Defizite.

Konkrete Forderung der Grünen: Mehr Transparenz in der Kommunalpolitik

Eine konkrete Forderung: Mehr Transparenz in der Kommunalpolitik. So sollten, wie sie hervorhob, die Protokolle von Ratssitzungen auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden. Fahrenzhausen ist der 14. Grünen-Ortsverband im Landkreis – und angesichts der großen Zahl von Mitgliedern schon jetzt ein Vorbild für den drei Wochen zuvor gegründeten gemeindeübergreifenden „OV Ampertal“, wie dessen Vorsitzender Andreas Hauner sagte.

Johannes Becher, Landtagsabgeordneter der Grünen, gratulierte zur „Energieleistung der letzten Monate“. Die Ortsverbände, so fügte er hinzu, seien der zentrale Anker der politischen Arbeit. Sabina Brosch, Fraktionsvorsitzende im Kreistag, ermunterte den jungen Ortsverband: „Gebt uns Feedback, wir erwarten euren Input. Becher warb um Unterstützung beim Abwehrkampf gegen die dritte Startbahn am Flughafen: „Das Baurecht muss weg. Wir dürfen uns da nicht einlullen lassen.“

Gut zu wissen Die Grünen laden am Mittwoch, 28. Dezember, um 19 Uhr zum ersten Bürgerstammtisch in den Gasthof B13 ein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.