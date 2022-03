Reparatur-Café Fahrenzhausen hilft, den Geldbeutel und die Umwelt zu schonen

An den Werktischen im Amper-Reparatur-Café gab es wieder ordentlich zu tun, für die Elektriker, Mechaniker und passionierten Bastler. Das Service-Team hat ganze Arbeit geleistet. © Fischer

Das Amper-Reparatur-Café in Fahrenzhausen ist eine Institution, eine beliebte Anlaufstelle für alle, die defekte Geräte nicht einfach wegwerfen wollen.

Fahrenzhausen – Einmal im Monat, jeden ersten Samstag zwischen 14 und 16 Uhr, geht es im Erdgeschoß des Pfarrheims Fahrenzhausen zu wie im Taubenschlag. Die Leute kommen aus nah und fern, um in Genuss, dieses besonderen, weil nachhaltigen Service-Angebotes zu kommen. Sie halten kaputte Staubsauger, Haartrockner oder Bohrmaschinen in Händen. Dinge, die normalerweise im Wertstoffhof-Container landen würden – was die pure Verschwendung wäre, wie sich in den meisten Fällen herausstellt. Denn das Repair-Café-Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die nicht nur wissen was sie tun, sondern sich auch vorbildlich um ihre Kundschaft kümmern. Frei nach dem einstigen Werbespruch von Verona Pooth: Da werden sie geholfen!

So geschehen auch beim jüngsten Service-Tag: Bernhard Hohrein hatte den Elektroschraubenzieher, auch Phasenprüfer genannt, nicht umsonst griffbereit in der Brusttasche. Wie das gesamte Reparatur-Team wusste er auch damit umzugehen.

Amper-Reparatur-Café: Hier sind Profis am Werk

Der Eindruck, dass hier Profis am Werk sind, täuschte nicht. An den vier Reparatur-Tischen herrschte reges Treiben. Manfred Braun, Elektrotechniker in Rente, hielt gerade einen Lötkolben in der Hand. Er hatte eine defekte Heizungssteuerung in der Mangel. Die Lötstellen waren defekt, ließen keinen Strom mehr durch. „Ein Klassiker“, sagte Brand über den Mangel. „So etwas wird im Normalfall weggeschmissen“, erklärte der Elektromechaniker.

Nicht so im Reparatur-Café. Brand entfernte flugs das alte Lot, ersetzte es durch eine neue, perfekt platzierte Lötstelle. Sehr zur Freude von Gerhard Engel, der hofft, dass das Teil zur Steuerung seiner Ölheizung bald wieder funktioniert. Die Chancen stehen gut. Brand zeigte sich zuversichtlich. Engel spart sich womöglich eine Menge Geld. Denn würde er dafür eine Firma rufen, würde die vermutlich die ganze Steuerung austauschen.

Wenn Team nicht weiter weiß, holt es sich Rat im Netz

Gängige Praxis in einer Zeit, da sich keiner mehr die Mühe macht, Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu reparieren, wie Wolfgang Edlinger, einer der Repair-Café-Spezialisten bedauert. Aus gutem Grund, denn vonseiten der Hersteller sei eine Reparatur oft gar nicht mehr vorgesehen. Es gibt keine Ersatzteile mehr oder es fehlt an Reparatur-Anleitungen. Aber auch hier wissen sich die Elektriker, Mechaniker und passionierten Bastler im Repair-Café zu helfen. „Da schauen wir dann im Internet auf YouTube nach, da werden wir meist fündig“, erklärt Edlinger. Das hat auch bei einem Bohrhammer funktioniert, bei dem die Kohlen hinüber waren. Man hat sie im Internet bestellt und konnte sie jetzt wieder einbauen. Der Bohrhammer tut es wieder.

Edlinger und seine Kollegen, machen in so einem Fall aber noch einen Check am Prüfgerät. Alles ist gut, der Fall ist erledigt. Gleiches galt auch für einen Staubsauger, dessen Stecker kaputt war, einen CD-Spieler der sich immer wieder abgeschaltet hat und einen Laubbläser, dessen Schalter defekt war. Zufriedenheit reihum.

An einem Samstag zehn Geräte „gerettet“

Das Repair-Team, zu dem an diesem Tag neben Brand, Hohrein und Edlinger auch Heinrich Hermann, Herbert Gerstmayr und Heinz Turek zählen, hat ganze Arbeit geleistet. Gut zehn Fälle konnte man zur Zufriedenheit der Kundschaft lösen. Auch weil Annemarie Brand, als guter Geist des Teams organisatorischen Beistand leistete. Es gab also Grund genug, die Spendenbox zu füttern. Man behält nicht alles für sich, wie Brand verriet. Einen Gutteil gibt man weiter. Zum Beispiel an die Pfarrei als kleines Dankeschön dafür, dass der Raum kostenlos zur Verfügung steht. Das Reparatur-Café ist übrigens eine „Unterabteilung“ der Nachbarschaftshilfe Fahrenzhausen. Nomen est Omen, kann man da nur sagen.

Gut zu wissen

Nächster Termin ist am Samstag, 2. April, von 14 bis 16 Uhr in Fahrenzhausen. Treffpunkt ist das Pfarrheim.

Alexander Fischer