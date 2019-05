Streit um Hecke endet in Prügelei: Selbst Polizei kann nicht schlichten

Eine Hecke hat am Donnerstag in Fahrenzhausen eine Prügelei ausgelöst. Selbst die Polizei war zu einem gewissen Teil machtlos.

Fahrenzhausen– Eine Hecke hat am Donnerstag in Fahrenzhausen eine Prügelei ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, gab es zwischen zwei Nachbarn starke Meinungsverschiedenheiten wegen des Schnitts der Hecke. Einer der Streithähne ging daher zu seinem Nachbarn in die Garage, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, nahm ihm in den Schwitzkasten und schlug weiter auf dessen Kopf ein. Das Opfer erlitt Schürfwunden an den Armen und Hämatome am Kopf. Auch sein Handy ging zu Bruch.

Die PI Neufahrn ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Dass der Streit um die Hecke dabei beigelegt werden kann, bezweifeln die Beamten aber.

