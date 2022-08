Susanne Hartmann (FDP) aus Hohenkammer will in Fahrenzhausen Bürgermeisterin der FWE werden

Frisch gekürt: Susanne Hartmann mit FDP-Gemeinderat Thorsten Harms (l.) und FWE-Chef Andreas Karl. © privat

Das, was seit Tagen hinter vorgehaltener Hand in Fahrenzhausen im Gespräch ist, hat sich nun bestätigt. Susanne Hartmann aus Hohenkammer tritt zur Bürgermeisterwahl an.

Fahrenzhausen – Susanne Hartmann, Gemeinde- und Kreisrätin aus Hohenkammer, wurde am Freitag von der Aufstellungsversammlung der FWE Fahrenzhausen als Bürgermeisterkandidatin nominiert. „Mit einer deutlichen Mehrheit von über 95 Prozent votierten die Mitglieder der FWE in geheimer Wahl für die 59-Jährige“, heißt es in einer Pressemitteilung. Hartmann ist verheiratet, Mutter zweier erwachsener Kinder und arbeitet seit neun Jahren bei einem global tätigen Automobilzulieferer in München.

Susanne Hartmann ist seit 1996 kommunalpolitisch aktiv

Zuvor war sie viele Jahre Teamleiterin im Facility Management. Dort war sie auch 20 Jahre im Betriebsrat und als Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat aktiv. Sie wohnt seit 2001 in Hohenkammer, ist seit 1996 kommunalpolitisch aktiv und in ihrer Heimatgemeinde seit über 14 Jahren Mitglied im Gemeinderat. Derzeit ist sie Vertreterin des Gemeinderats im örtlichen Kommunalunternehmen. 2020 wurde die Kandidatin erstmals für die FDP in den Kreistag gewählt.

2014 kandidierte sie bereits als Bürgermeisterin in Hohenkammer, konnte sich aber gegen den Amtsinhaber Johann Stegmair nicht durchsetzen. Im Jahr 2020 machte Susanne Hartmann auf sich aufmerksam, als sie bei der Bürgermeisterwahl in Hohenkammer als eine von vier Kandidaten antrat, die Stichwahl erreichte, dort jedoch nach einem Unterschied von 70 Stimmen ihrem Mitbewerber Mario Berti den Vortritt lassen musste.

„In ihrer Rede an die Mitglieder der FWE betonte die Kandidatin unter anderem die Wichtigkeit der künftigen kommunalen Pflichtaufgaben Inklusion und Ganztagesbetreuung. Auch der zügige Abschluss von bereits initiierten Großprojekten, wie der Bau des neuen Rathauses oder Begegnungsstätten zwischen Kindern und Senioren, liegen ihr am Herzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

FDP-Gemeinderat Harms stellte den Kontakt zur Kandidatin her

Der Kontakt zwischen dem Gemeinderat von Fahrenzhausen und Susanne Hartmann wurde durch den FDP-Gemeinderat Thorsten Harms hergestellt. Die Bürgermeisterkandidatin der FWE setze auf eine möglichst breite Unterstützung durch die örtlichen Wählergruppen und Parteien – unabhängig von politischen Ausrichtungen – sowie auf eine konstruktive Arbeitsatmosphäre in Verwaltung und Gemeinderat. Der Vorsitzende der FWE, Andreas Karl, sagt: „Ich bin sehr stolz, dass wir unter enormem Zeitdruck eine so erfahrene Kandidatin für uns gewinnen konnten. Wir hoffen, dass wir mit Susanne Hartmann als Bürgermeisterin künftig noch mehr junge Frauen dafür begeistern können, sich kommunalpolitisch in Fahrenzhausen zu engagieren.“ ft

