Die Stichwahl ist entschieden: Susanne Hartmann wird neue Bürgermeisterin von Fahrenzhausen

Von: Andrea Hermann, Andrea Beschorner

Große Freude bei Susanne Hartmann: Sie wurde mit deutlicher Mehrheit zur Bürgermeisterin von Fahrenzhausen gewählt - zur Freude auch von Ehemann Siegfried. © Lehmann

Bereits vor der Stichwahl stand fest, dass Fahrenzhausen eine Bürgermeisterin bekommen wird. Nun ist die Entscheidung gefallen: Susanne Hartmann (FWE) heißt die neue Rathauschefin.

Fahrenzhausen - Es war ein spannender Wahlabend - mit einer doch klaren Entscheidung: Mit einer deutlichen Mehrheit von 59,9 Prozent wählten die Bürger aus Fahrenzhausen Susanne Hartmann (FWE) zur neuen Bürgermeisterin. Die Teamassistentin aus Hohenkammer setzte sich gegen Rechtsanwältin Alexandra Karl (Bündnis 90/Die Grünen) aus Fahrenzhausen durch, die 40,10 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte, wie die Gemeinde um 18.53 Uhr auf ihrer Homepage offiziell mitteilte.

Blumen zum Dank und zum Trost bekam Alexandra Karl von 3. Bürgermeister Heinrich Kislinger überreicht. © Lehmann

Beim ersten Wahldurchgang am 25. September hatte Alexandra Karl die meisten Stimmen eingefahren - damals erreichte sie 37,9 Prozent der Stimmen, Susanne Hartmann 31,4 Prozent und der ausgeschiedene CSU-Kandidat Günter Fuchs 30,7 Prozent. Bei der Stichwahl am Sonntag aber hatte Susanne Hartmann klar die Nase vorne: In Weng (64,83 Prozent) und Großnöbach (61,79 Prozent) kam sie über 60 Prozent, in Fahrenzhausen auf 59,77 Prozent und in Kammerberg auf 57,14 Prozent. Bei der Briefwahl stimmten 59,03 Prozent für Susanne Hartmann.

Wahlberechtigt waren 4004 Bürger, ein Kreuz machten 2027 Bürger und damit 50,62 Prozent.

