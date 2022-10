Susanne Hartmann möchte in Fahrenzhausen mit Tatendrang und Empathie überzeugen - und bleibt FDP-Kreisrätin

Von: Andrea Beschorner

Sprachlos: Das Ergebnis von 60 Prozent überwältigte Susanne Hartmann und ihren Mann Siegfried. © Lehmann

Die Wahl von Susanne Hartmann zur Bürgermeisterin der Gemeinde Fahrenzhausen hat eine Veränderung im Gemeinderatsgremium Hohenkammer zur Folge. Und das bereits am Dienstag.

Fahrenzhausen/Hohenkammer - Nachdem die neue Rathauschefin am Dienstag ihren Dienst in der Nachbargemeinde antritt, wird der Gemeinderat Hohenkammer, in dem Susanne Hartmann bislang die FDP vertrat, am Abend erstmals ohne sie tagen. Ihr Nachfolger steht bereits fest und wurde schon im Vorfeld von der 59-Jährigen informiert, sich im Falle ihrer Wahl zur Bürgermeisterin als ihr Nachrücker bereitzuhalten: Robert Kistler. „Wenn Herr Kistler das Amt antritt, wird er in der Sitzung am 8. November vereidigt“, sagte Mario Berti, Bürgermeister in Hohenkammer.

Der wünschte seiner neuen Kollegin „ein gutes Händchen bei der neuen Arbeit“ und unterstreicht im FT-Gespräch, dass er „die Sachlichkeit, mit der sie in unserem Gremium mitgearbeitet hat“ immer zu schätzen wusste. Jetzt kommen ganz neue Aufgaben auf die 59-Jährige zu, „und das wird bestimmt nicht ganz einfach, wenn man als nicht Ortsansässige dieses Amt übernimmt.“ Nicht einfach, aber sicher spannend, wie Berti ergänzt. „Doch die Bürger haben sich ja sehr eindeutig für sie ausgesprochen, bei uns damals waren es nur 70 Stimmen, die Susanne Hartmann in Hohenkammer zum Sieg gefehlt haben“.

Im dritten Anlauf hat‘s geklappt

Aller guten Dinge sind also drei – auch im Bestreben, eine Gemeinde zu regieren: Susanne Hartmann hatte bereits zwei Mal in Hohenkammer kandidiert. Jetzt hat es im dritten Anlauf in der Nachbargemeinde geklappt. Für selbstverständlich nimmt die 59-Jährige den Wahlsieg nicht. „Ich kann es noch immer nicht fassen, ich bin wie paralysiert“, sagte sie am Morgen nach der Wahl im FT-Gespräch. „Es ist unglaublich faszinierend, bereichernd aber auch unfassbar, dass mich so viele Menschen gewählt haben.“ Jetzt gelte es freilich, noch all die Zweifler zu überzeugen, die der festen Meinung sind, eine Bürgermeisterin muss auch am Ort des Geschehens wohnen. Wie ihr das gelingen wird? „Ich hoffe einfach mit meiner Art, in dem ich bin, wie ich bin. Ich will die Menschen mit Tatendrang, Kraft und Empathie davon überzeugen, dass ich die Richtige für dieses Amt bin.“

FWE-Bürgermeisterin bleibt FDP-Kreisrätin

Und dann wäre da noch die Sache mit dem FDP-Kreistagsmandat: Dazu habe es viele Gespräche mit unterschiedlichen Menschen und Gruppierungen gegeben. Es sei auch die Frage im Raum gestanden, ob sie aus der FDP austrete. „Und wir haben einen gemeinsamen Konsens gefunden“, sagt sie. Denn: „Es ist wichtig, dass ich als Bürgermeisterin im Kreistag vertreten bin – egal welcher Couleur. „Denn eine Bürgermeisterin mit Kreistagsmandat kann mehr für ihre Gemeinde umsetzen.“ Einen Konflikt fürchte sie deshalb nicht.

Susanne Hartmanns erste Amtshandlung am Dienstag wird im übrigen eine Personalratssitzung im Rathaus sein. „Dazu bin ich eingeladen worden, da werde ich mit dabei sitzen und die Mitarbeiter kennenlernen.“ Und dann startet sie durch – in ihre erste Amtsperiode.

