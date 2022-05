Wenn Christi Himmelfahrt sichtbar wird: Wie das Hochfest im Kreis Freising „inszeniert“ wird

Teilen

In Wolfersdorf hat Dekan Stefan Rauscher das Christusaufziehen 2015 wiederbelebt. In der Pfarrkirche St. Petrus steht während des Gottesdienstes auf einem blumengeschmückten Podest die neugotische Statue des Auferstehungschristus. Die Figur ist an einer eigens angefertigten Halterung befestigt. © Von Spreti

In zwei Gemeinden im Landkreis Freising wird das Hochfest Christi Himmelfahrt besonders zelebriert. Der Kreisheimatpfleger hat sich das Ganze näher angeschaut.

Landkreis – Das Fest Christi Himmelfahrt ist seit 1934 in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Als Vatertag kennt ihn jeder zweite Bundesbürger. 39 Prozent aller Deutschen denken noch an die Auffahrt Jesu in den Himmel, fünf Prozent halten Christi Himmelfahrt für eine Flugfahrtschau: Das behauptet zumindest das Meinungsforschungsinstitut INSA.

Das Verschwinden der Skulptur durch die die Gewölbeöffnung, die im Volksmund auch „Heiliggeist-Loch“ (Bild) genannt wird, ist die Aufgabe von Mesner Michael Thalmaier. Er betätigt im richtigen Moment eine Metallwinde. © privat

Schon die Evangelisten Markus und Lukas taten sich bei der genauen Beschreibung der Fahrt des Gottessohns zu seinem himmlischen Vaters schwer. Mit nur einem nüchternen Satz erwähnen sie in ihren Texten beiläufig das Ereignis. Zeitgenössische Theologen interpretieren Christi Himmelfahrt als ein anderes Bild für die Auferstehung des Messias. Gekreuzigt und gestorben verharrt Jesus demnach nicht im Tod, durch ihn hat er vielmehr Gott erreicht.

Der Brauch geht ins späte Mittelalter zurück

Wenn die Sprache nicht mehr ausreicht, dann kommen Rituale und Bilder ins Spiel. So entwickelten sich schon früh zahlreiche Himmelfahrtsbräuche, von denen sich als einziger bis heute der sogenannte Auffahrritus erhalten hat. Er soll das veranschaulichen, was sich der menschlichen Vorstellungskraft schlichtweg entzieht. Als liturgisches Schauspiel wird dabei eine hölzerne Figur des auferstandenen Christus im Kirchenraum nach oben gezogen und verschwindet über eine Gewölbeöffnung im Dachraum.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Den Brauch des Christusaufziehens gab es in Bayern bereits im späten Mittelalter. Diese Erkenntnis verdankt man einem eher traurigen Anlass: Im Jahr 1433 wurde nämlich Ulrich Masterling, Propst des Augustiner-Chorherrn-Stifts Bernried am Starnberger See, von einer herabstürzenden Christusfigur erschlagen. Die Skulptur hing an einem verschlissenen Seil. Der Auffahrritus wurde früher fast in jeder Pfarrkirche zu Christi Himmelfahrt gepflegt. Im Landkreis Freising hat er sich noch in zwei Ortschaften erhalten.

In Viehbach wird das Jesusbild durch Muskelkraft nach oben gezogen

In der Filialkirche St. Laurentius zu Viehbach erhebt sich bereits seit 1695 alljährlich am Himmelfahrtstag eine Christusfigur nach oben. Das mit Blumen geschmückte Bildwerk des Auferstandenen ist in einem Rahmen montiert, an dem Kerzen brennen. Während des Gottesdienstes flankieren zwei Ministranten die Holzskulptur. Nach dem Inzensieren mit Weihrauch durch den Priester wird das an zwei Seilen befestigte Jesusbild zum Gesang der Gemeinde nach oben gezogen. Hier kommt eine im Dachraum montierte hölzerne Seilwinde zum Einsatz, die durch Muskelkraft in Gang gesetzt wird.

Lesen Sie auch Nach zwei „schrecklichen“ Jahren: Vhs Fahrenzhausen hat einiges vor

Nachdem das Christusbild mit Weihrauch inzensiert (beräuchert) worden ist, schwebt es zu den Klängen des Wolfersdorfer Kirchenchors an Seilen zum Gewölbe empor. © Von Spreti

Nach der Messe zum Fest Christi Himmelfahrt findet in Viehbach noch eine Prozession zu Ehren des heiligen Florian statt. Gemeindemitglieder tragen betend eine Holzfigur des Heiligen durch die Ortschaft. Dieser Umgang geht auf ein Gelübde zurück, dass die Viehbacher 1705 unter dem Eindruck des Spanischen Erbfolgekriegs abgelegt hatten. Als im Jahr davor, nach der Schlacht am Schellenberg bei Donauwörth, kaiserliche, englische und niederländische Truppen brandschatzend bis in das nur zehn Kilometer entfernte Petershausen vorgedrungen waren, gelobten die Einwohner von Viehbach im Falle einer Verschonung dem heiligen Florian besondere Verehrung. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause werden heuer in Viehbach der Auffahrritus und die Floriansprozession wieder vollzogen.

In Wolfersdorf verschwindet die Skulptur geheimnisvoll

In Wolfersdorf hat Dekan Stefan Rauscher das Christusaufziehen 2015 wiederbelebt. In der prächtigen neugotischen Pfarrkirche St. Petrus steht während des Gottesdiensts auf einem blumengeschmückten Podest die neugotische Statue des Auferstehungschristus. Die Figur ist an einer eigens angefertigten Halterung befestigt. Nachdem Pfarrer Rauscher das Christusbild inzensiert hat, stimmt der Wolfersdorfer Kirchenchor den Hymnus zum Fest Christi Himmelfahrt an. Zu dessen Klängen erhebt sich das Christusbild und schwebt an Stahlseilen langsam zum Gewölbe empor.

Das Verschwinden der Skulptur wirkt in Wolfersdorf besonders geheimnisvoll, denn zwei gelb-weiße Fahnenbänder verdecken die Gewölbeöffnung. Im Dachraum bedient Mesner Michael Thalmaier die Metallwinde und sorgt dafür, dass Christus sicher den Himmel erreicht. Auch in Wolfersdorf musste 2021 wegen der pandemischen Lage das Emporziehen ausfallen. Heuer findet es an Himmelfahrt um 19 Uhr statt.

Himmelfahrt und Höllensturz

Früher wurde in den Kirchen häufig die Himmelfahrt des Heilands gemeinsam mit dem Höllensturz des Satans inszeniert. Um den endgültigen Sieg Christi über das Böse sinnfällig zu machen, warf man, nachdem die Christusfiguren aufgezogen worden waren, Teufelsbilder in das Kirchenschiff herab. Die Anregung dafür kam aus dem zwölften Kapitel der Offenbarung des Johannes, mit seiner Beschreibung des Drachensturzes.

Das Herabwerfen des Antichristen ist unter anderem für Altenerding und München belegt. Dort schleppten johlende Buben eine abgestürzte Teufelspuppe aus Stroh von der Frauenkirche zum Gasteig und verbrannten sie. Der Tumult, der bei dieser Gelegenheit entstand, war den Geistlichen ein Dorn im Auge. Deswegen wurde der Brauch des Teufelssturzes bereits im 18. Jahrhundert vielerorts eingestellt.

Kreisheimatpfleger Dr. Bernd Feiler

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.