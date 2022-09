Wer regiert künftig in Fahrenzhausen: Bürgermeisterwahl am Sonntag - Die Kandidaten im Überblick

Von: Andreas Beschorner

Wer erobert am Sonntag den Rathaussessel? Susanne Hartmann (FWE), Alexandra Karl (Grüne) und Günter Fuchs (CSU) bitten um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in Fahrenzhausen. © Lehmann

Am Sonntag entscheiden die Fahrenzhausener Bürger darüber, wen sie als Nachfolger des verstorbenen Bürgermeisters Heinrich Stadlbauer (FBL) haben wollen.

Fahrenzhausen – Wer zieht in das alte Rathaus von Fahrenzhausen ein? Und wer darf später das neue Rathaus bauen? Wer wird der neue Rathauschef Fahrenzhausens: Günter Fuchs von der CSU, Susanne Hartmann von der FDP, die für die FWE antritt, oder Alexandra Karl, die für Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen geht. Es wird spannend. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es zu einer Stichwahl zwei Wochen später kommen wird.

Kandidat Günter Fuchs (CSU)

Da ist – alphabetisch geordnet – zunächst Günter Fuchs. Der 51-Jährige, der in Petershausen wohnt, ist gelernter Verwaltungsfachwirt und derzeit Geschäftsstellenleiter in der Gemeinde Reichertshausen. Und Fuchs hat schon Bürgermeistererfahrung, war er doch von 2008 bis 2014 Rathauschef in Petershausen. Verwaltung ist also das Metier des Günter Fuchs, der nun aber in Fahrenzhausen auch gestalten will.

Die Sicherstellung der Kinderbetreuung (auch und besonders vor dem Hintergrund der Einführung der Ganztagesschule in der Grundschule) und eine effektive Gemeindeverwaltung stehen bei ihm ebenso ganz oben auf der Agenda wie Seniorengerechtes Wohnen und der Neubau eines Jugendzentrums.

Kandidatin Susanne Hartmann (FWE)

Im Wahlkampf hat sich Fuchs des Öfteren mit einer seiner Mitbewerberinnen zusammengetan, stand Schulter an Schulter mit ihr, um die Wähler von sich zu überzeugen: Susanne Hartmann (59). Sie hat zumindest mit Fuchs gemeinsam, dass auch sie nicht aus Fahrenzhausen kommt, sondern aus Hohenkammer, wo sie seit 2008 für die FDP im Gemeinderat sitzt (seit 2020 auch im Kreistag), und wo sie schon zwei Mal vergeblich versucht hat, den Bürgermeisterstuhl zu erobern.

Die Angestellte bei einem internationalen Automobilzulieferer hat sich Ganztagesbetreuung, Inklusion, sozialen Wohnungsbau und den Bau einer neuen Sport-/Mehrzweckhalle auf die Fahnen geschrieben, will beispielsweise die Digitalisierung der Verwaltung ebenso vorantreiben wie die Erstellung eines Energiekonzepts. Während des Wahlkampfs hat Hartmann Vereine und Institutionen besucht, hat immer wieder an Infoständen ein Gesprächsangebot für die Bürger gemacht.

Kandidatin Alexandra Karl (Grüne)

Sie ist die einzige aus dem Trio, die dort kandidiert, wo sie auch wohnt: Alexandra Karl (50), Rechtsanwältin, Betriebswirtin und Verwaltungsleiterin. Politisch aktiv war Karl bisher nicht, hat die Kommunalpolitik aber sozusagen in die Wiege gelegt bekommen: Ihr Vater Gottfried Liedl war lange Zeit Gemeinderat in Fahrenzhausen und auch 2. Bürgermeister. Senioren mit ihren Belangen wie Betreutes Wohnen, ein Mehrgenerationenhaus, eine neue Sport- und Mehrzweckhalle, dazu eine neue Ortsmitte, die auch Begegnungsort für die Bürger sein soll – das hat sich Karl vorgenommen, sollte sie Bürgermeisterin werden.

Das alte Rathaus wird nur vorübergehend der neue Arbeitsplatz des Siegers. Das neue ist in Planung. © Beschorner

Gemeinsam ist allen drei Bewerbern, dass sie ein neues Rathaus bauen und sich mehr um die Gemeindeverwaltung kümmern wollen. Wem das die Fahrenzhausener am Ehesten zutrauen, wem sie ihr Vertrauen schenken, das entscheidet sich am Sonntag beim Urnengang. Weil das Auszählen nicht allzu aufwändig ist, darf mit dem Ergebnis relativ zeitnah nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gerechnet werden. Und vielleicht darf man ja zwei Wochen später gleich wieder wählen.

