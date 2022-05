TUM Freising

Teilen

Die TUM Freising bildet aus – jetzt bewerben. © TUM München

An der Technischen Universität München sind nicht nur Studenten willkommen. Beginnen Sie dort Ihre Ausbildung als einer von 150 Azubis.

Eine Ausbildung an der Technischen Universität München? Wie geht das denn?

Handwerk und Wissenschaft gehören an der Technischen Universität München zusammen. So bildet die TUM nicht nur Studenten und Wissenschaftler, sondern auch Auszubildende aus. In den ausbildenden Lehrstühlen und Instituten an den drei Hauptstandorten München, Garching und Freising werden in über 20 Berufsbildern insgesamt bis zu 150 Auszubildende für ihren Traumberuf befähigt. In den gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen, sowie in den kaufmännischen Berufen werden Ihnen hier die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt.

Als Technische Universität mit ausgezeichneten Fachkräften und zahlreichen qualifizierten Laboratorien und Werkstätten, ist die Hochschule prädestiniert für die Berufsausbildung. Sie werden während Ihrer gesamten Ausbildung von qualifizierten Ausbilderinnen und Ausbildern betreut, lernen die Herausforderungen eines Forschungs- und Lehrbetriebes kennen und arbeiten mit Studierenden und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen zusammen.

Ihre Ausbildung in Kombination mit der Forschung hat für Sie viele Vorteile. Denn das bedeutet, immer auf dem neuesten Stand zu sein und beispielsweise mit modernsten Technologien zu arbeiten. Die forschungsorientierte und gleichzeitig praxisnahe Ausbildung an der TUM zahlt sich aus. Zahlreiche Auszubildende legen ihre Abschlussprüfungen mit überdurchschnittlichem Erfolg ab und starten so bestens gerüstet in ein erfolgreiches Berufsleben.

Seien auch Sie einer von ihnen!

Kontakt

Technische Universität München

Ausbildungszentrum

Lichtenbergstr. 4

85748 Garching

Mail: autum@tum.de

Web: www.berufsausbildung.tum.de