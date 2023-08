Freising lädt zur Autoschau 2023

Veranstaltungstipp

Am Wochenende des 7. und 8. Oktober 2023 öffnet die Autoschau Freising auf dem Volksfestplatz wieder ihre (Auto-)Türen.

Vier statt zwei Jahre mussten Auto-Fans, Neuwagen-Suchende oder einfach nur an Trends Interessierte warten, bis in Freising wieder eine Autoschau stattfindet. Doch am Wochenende des 7. und 8. Oktober 2023 öffnet die Autoschau Freising auf dem Volksfestplatz wieder ihre (Auto-)Türen. Von zehn bis 17 Uhr laden die Autohändler der Region und das Freisinger Tagblatt ein, das nächste Traumauto Probe zu fahren, E-Scooter zu testen, E-Bikes auszuprobieren oder am Gewinnspiel teilzunehmen.

Diese Händler der Region stellen sich auf der Freisinger Autoschau 2023 vor:

Die Händler im Überblick

BMW, VW, Audi, Mercedes und viele mehr – die Autohäuser der Region präsentieren sich mit ihren Top-Marken auf der Freisinger Autoschau 2023. So ist etwa das Autohaus Christl & Schowalter mit den Škoda-Modellen Fabia, Octavia, Kodiaq sowie dem elektrifizierten Enyaq vor Ort. Außerdem können der neue ID.3, der ID.4, ID.5, T-Roc, Amarok und Polo von VW genauso besichtigt und getestet werden wie die Audi-Modelle A1, Q4, Q8 etron und Q5. Für Fans der beliebten VW-Busse sind der California Ocean, der Grand California 600 oder der ID.Buzz zu sehen.

Alternativen zu den klassischen VW-Bussen bietet das Autohaus Gruber mit den beiden Marken Sunlight und Globecar. Wen das Campingfieber (noch) nicht gepackt hat, kann sich am Stand bei der Freisinger Autoschau auch über die diversen Modelle von Hyundai informieren. Kultig sind auf alle Fälle die Elektroroller von DREEMS. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern und einem leisen 5 KW-Elektromotor ist der stylische Roller genau das richtige Fortbewegungsmittel für Leute, die schnell und sportlich unterwegs sein wollen und dabei ein zeitlos elegantes Design zu schätzen wissen.

Auto Nagel präsentiert die neuesten Modelle von Mercedes auf der Freisinger Autoschau. Das Autohaus Mükra ist mit Juke Hybride, Qashqai, X-Trail, Townstar Kombi und Ariya unter der Marke Nissan vertreten und hat auch den D-Max von ISUZU dabei. Die Experten in Sachen Ford stammen vom Autohaus Ewald und sind mit dem Ford Ranger ebenso auf dem Volksfestplatz zu Gast wie die Fachleute für Citroen und Mazda vom Autohaus Saurer. Wer sich bei der Autoschau Freising für Toyota interessiert, ist beim Autohaus Vollmann goldrichtig.

Bei dem Autohaus Spaett dreht sich alles um die bayerische Marke mit den drei Buchstaben – BMW. Das Autohaus präsentiert sowohl die 1er, 2er, 3er, 4er, aber auch X-Modelle sowie sämtliche Electro-Varianten. Natürlich kommen auch die MINI Fans mit den Cooper Modellen nicht zu kurz. Außerdem haben sie auch Zweiräder im Gepäck: Das Autohaus ist Vertragshändler von HAIBIKE und bietet als solcher die E-Bikes der Marke an.

Fans der Marke CUBE werden auf der Freisinger Autoschau am Multicycle-Stand fündig. Ob Hardtail, Fully oder City-Bike – hier bleibt kein E-Bike-Wunsch offen.

Foodtrucks und mehr

Zum Rahmenprogramm zählen auch die Foodtrucks, die zwar leider nicht zum Probefahren zur Verfügung stehen, aber mit kulinarischen Köstlichkeiten dafür sorgen, dass der Besuch der Freisinger Autoschau auch für den Magen ein Genuss wird.

Als weiteren Höhepunkt gibt es ein Gewinnspiel. Wer alle Fragen richtig beantwortet und noch ein bisschen Glück hat, kann ein Jahr lang gratis Auto fahren. Und das Beste: Jeden Monat darf der Gewinner eine andere Marke ausprobieren – somit steht eventuell dem Sommerkurztrip im Cabrio nichts mehr im Wege!

Kontakt:

Autoschau Freising

Location

Luitpoldanlage Freising

Luitpoldstraße 1

85356 Freising

Veranstalter

Freisinger Autoschau UG

85356 Freising