Freisinger Autoschau: 300 blitzende Karossen - und ein großes Thema

Was ist der Antrieb der Zukunft?

von Helmut Hobmaier

Badesee oder Autoschau? Die Freisinger haben sich am Wochenende für beides entschieden: Zwischen 300 in der Sonne blinkenden Neuwagen konnten sich an zwei prall gefüllten Messetagen die Besucher in der Luitpoldanlage entscheiden.