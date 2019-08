Freisings Volksfest-Madl Selina will Wiesn-Madl werden - und sie braucht eure Unterstützung!

Erste Station: Volksfest-Madl. Nächste Station: Wiesn-Madl? Selina Hellmich aus Thalham will genau das erreichen. Doch dazu braucht sie die Unterstützung der Menschen aus dem Landkreis!

Es ist noch kein ganzes Jahr her, als Selina Hellmich aus Thalham einen Jubelschrei hören ließ. Am Volksfest-Mittwoch in Freising hat sie richtig abgeräumt und nach einigem Zittern und lustigen Spielen in der Weinhalle den Titel als Volksfest-Madl 2018 eingefahren.

Jetzt denkt sie einen Schritt weiter - nächster Halt: Wiesn! Als eine der ersten hat die 21-Jährige die Bewerbung zum tz-Wiesn-Madl eingereicht. Freilich hat das keine Auswirkungen auf die Chancen. Doch es zeigt, dass sie motiviert ist, ihren zweiten Titel innerhalb kürzester Zeit einzufahren. Die besten Voraussetzungen dazu hat sie: „Ob Wiesn, Dult oder Straubing - ich bin überall dabei!“ Ein echtes bayerisches Madl mit richtig viel Lust auf Volksfeste - was kann da noch schiefgehen?

An Selina soll es nicht scheitern - eher an der Publikumsbeteiligung. Denn um in die Runde der letzten 25 Madln zu kommen, müssen die Fans richtig Gas geben. Einmal pro Tag kann man auf tz.de abstimmen. Und wer möchte, dass Selina es ins Finale schafft, muss hier die Tasten glühen lassen. Also, liebe Landkreis-Bewohner: Einmal in 24 Stunden für das Volksfest-Madl 2018 zu voten, kann nicht so schwer sein!

Zum Schaden der Fans soll es sowieso nicht sein: Wer abstimmt, kommt automatisch in einen Lostopf. Darin befinden sich Hotelgutscheine aller Art, die am Ende verlost werden.

Übrigens, liebe Damen: Wer sich für das Volksfest-Madl 2019 bewerben will, kann das hier machen: Klick!