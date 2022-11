Päckchen für Senioren: Vincent Zeitler schenkt Freude im Landkreis Freising

Vincent Zeitlers Weihnachtssammelaktion ist zu einem beliebten Dauerbrenner geworden. Heuer geht das Projekt schon in die fünfte Runde. © Privat

Die Weihnachtspaket-Aktion von Vincent Zeitler geht in die fünfte Runde. Der Wolfersdorfer ruft jetzt alle zur Unterstützung auf.

Landkreis – Es war eine spontane Idee, die Vincent Zeitler da im Jahr 2018 hatte. Inzwischen ist diese Idee gereift und zu einer höchst erfolgreichen Weihnachtssammelaktion geworden, bei der im vergangenen Jahr über 800 Pakete für Seniorinnen und Senioren im Kreis Freising gesammelt und übergeben wurden. Jetzt geht das Projekt in die fünfte Runde.

Getreu Mark Twains Motto „Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem andern eine Freude zu bereiten“ wollte Vincent Zeitler damals zusammen mit einigen Helferinnen und Helfern mit der Hilfsaktion bedürftigen Seniorinnen und Senioren und solchen, die allein sind und niemanden mehr haben, die Weihnachtszeit etwas schöner gestalten.

Das Team

Das Team hat sich Jahr für Jahr vergrößert und versucht jedes Mal mit neuen Ideen, noch mehr Bedürftige zu erreichen. Das ist heuer besonders wichtig. Denn: Mit der Ukrainekrise und den damit verbundenen Preissteigerungen werde es immer schwerer, mit der Rente für sich selbst und seine Liebsten zu sorgen, weiß Zeitler. Und Corona sorge im dritten Winter vielfach für Krankheit, Verarmung, Existenzängste und gerade bei der älteren Bevölkerung für soziale Abgrenzung. Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zeigten 2021 erneut ein hohes Engagement und viel Empathie, sodass sich kurz vor Weihnachten insgesamt mehr als 20 Einrichtungen für Senioren im Landkreis über einen großen Teil der Pakete freuen durften. Darüber hinaus wurde das Pakete-Team erneut von den Inhabern der Pizzeria „Portofino“ in Attaching unterstützt.

Das Konzept

Daran will man 2022 nahtlos anknüpfen. Das erfolgreiche Konzept bleibt: Aus der Heimat für die Heimat – regional und lokal. Ziel ist es, die Päckchen in die Seniorenheime des Landkreises zu bringen und den dort Wohnenden eine kleine Freude zum Fest zu bescheren.

Aber auch in den eigenen vier Wänden leben im Landkreis viele ältere Menschen ohne Anschluss an das soziale Leben.

Die Päckchenabgabe

Wer einem alten Menschen im Kreis Freising mit einem Weihnachtspaket eine Freude bereiten will, bringt sein Paket bis spätestens Dienstag, 13. Dezember, an eine der Abgabestellen. Einpacken darf man alle schönen Dinge, nichts leicht Verderbliches, haltbare Dinge (Kaffee, Tee, Cracker, Schokolade), aber nichts, was noch vor dem Verzehr gekocht/zubereitet werden muss, Hygieneartikel, Rätselhefte, Magazine oder ein nettes Buch. Was in der Weihnachtszeit nicht fehlen darf, sind Plätzchen, Lebkuchen oder Marmelade.

Absolute Highlights der letzten Jahre waren selbst geschriebene Weihnachtskarten, ein Kuscheltier oder andere Geschenke und Basteleien von Kindern und Erwachsenen. Die Pakete bitte kennzeichnen, ob sie für eine Frau, einen Mann oder neutral zusammengestellt sind. zz

Die Abgabestellen

Edeka Westerfeld, Moosburger Straße 25, Zolling

Weinundbar, Am Lohmühlbach 16, Freising

Rauschecker Dorfladen, Obere Dorfstraße 26, Kranzberg

Hörhammer Maschinen, Oberreit 23, Moosburg

Schreibwaren Glück, Bahnhofstraße 31, Neufahrn

Hörl Getränkefachmarkt, Am Wurzelgraben 6, Mauern

Freie Tankstelle Heigl, Freisinger Str. 20, Au

Rathaus Nandlstadt, Rathausplatz 1

Rathaus Rudelzhausen, Kirchplatz 10