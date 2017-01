Frost, wilde Böen und Flockenwirbel – aber von Schneechaos keine Spur

Wetterexpertin Lisa Brunnbauer

Landkreis – Wie kalt wird’s denn nun? Mit wieviel Schnee ist zu rechnen? Und wie wird der Winter auf längere Sicht? Wir sprachen mit Diplom-Meteorologin Lisa Brunnbauer (34) vom deutschen Wetterdienst in Weihenstephan:

Gibt’s die nächsten Tage ein Schneechaos im Landkreis?

Aber nein, davon sind wir weit entfernt. Ein anhaltendes Hochdruckgebiet über dem westlichen Atlantik lenkt Tiefausläufer mit polarer Kaltluft über uns hinweg bis ins westliche Mittelmeer. Im Landkreis Freising bringen sie dabei Minusgrade und Schneefall.

Was heißt diese Situation im Detail?

Erst einmal bescherte uns das beharrliche Hochdruckgebiet, das sich nun auf den Atlantik zurückgezogen hat, den trockensten Dezember seit 1981. Und die von mir bereits erwähnten Winde an seiner Ostflanke wehen Schneewolken auch in Regionen, wo sonst kein winterliches Weiß erwartet wird – etwa nach Griechenland. Da gab’s dieser Tage ein Schneechaos.

Wie sieht die Prognose für die nächsten Tage aus?

Am Donnerstag wird es noch mal schneien, und es hat etwa fünf Grad minus. Freitag lässt der Schneefall dann nach und die Temperaturen steigen etwas an. Es wird wärmer und trocken. Der Himmel ist bedeckt. Wenn aber dann nachts die Wolkendecke aufreißt, kann die Polarluft voll zuschlagen. Die Quecksilbersäule wird auf etwa minus zehn Grad fallen. In höheren Lagen – wie etwa im Oberland – werden sogar minus 20 Grad erreicht. Am Samstag muss man dann abwarten, wieviel Schnee die Tiefausläufer in unseren Landkreis hereindrücken. Für eine ausgeprägte geschlossene Schneedecke dürfte es allerdings nicht reichen.

Also kein Loipenspaß für Freisings Langläufer?

Eher nicht. Denn wenn es schneit, wird es wohl pulvrigen Schnee geben. Und wenn dann noch der Wind dazu kommt, der nach wie vor über dem Landkreis kräftig wehen wird, bleibt die weiße Pracht eben nicht liegen, sondern wird in irgendwelchen Ecken der Landschaft zusammengeweht. Daraus kann man aber keine Loipe spuren.

Wie wird denn nun der Winter 2016/17? Können Sie das sagen?

Wenn ich das könnte, würde ich nicht hier in Weihenstephan sitzen, sondern woanders und viel Geld verdienen. Nein, im Ernst: Wir können relativ sichere Vorhersagen nur für einen Zeitraum von maximal zwei Tagen treffen. Größere Spannen zu prognostizieren, bringt nichts.