1250 Jahre Fürholzen: Der Neufahrner Ortsteil und seine ganz besondere(n) Geschichte(n)

Da darf natürlich auch der Maibaum nicht fehlen: So präsentierte sich die Dorfmitte von Fürholzen im Jahr 1956

Großes Jubiläum im August

Von Andreas Beschorner schließen

Einige hundert Jahre liegen zwischen „Furihulci“ und der modernen A9-Rastanlage. Doch beides meint dasselbe: Fürholzen, das heuer den 1250. Geburtstag feiert.

Fürholzen - Aus dem Jahr 772 stammt die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes als „Furihulci“ (vor dem Holz, vor dem Wald). Die Besiedelung reicht freilich sehr viel weiter zurück, wie Funde aus der Bronzezeit (zirka 1600 vor Christus) belegen. Der Grund, weshalb Fürholzen heuer feiern kann, ist die Übergabeerklärung eines Rihpert, des Sohns der edlen Matrone Adalwinds, in der er Güter zu Fürholzen und anderen Orten dem Domstift Freising schenkt. Unter Bischof Arbeo (764 bis 783) gab es auch noch andere Männer in Fürholzen, die all ihr Hab und Gut dazu verwendeten, dass in diesem Dorf eine Kirche erbaut und eine Pfarrei gegründet werden konnte. Die ersten Spender hießen Alpheri, Pollo und Oato, der erste Priester Lipolf. Die erste Kirche St. Stephanus ist eine der frühesten bezeugten Kirchen im Bistum Freising. Sie stand weit außerhalb der Besiedelung auf einer Anhöhe – genau dort, wo sich heute die um 1830 erbaute Kapelle befindet.

Mysteriös: Ein unterirdischer Gang, der von Schloss zu Schloss führt

Wie die 1999 von Ernst Keller und Alfred Ballauf herausgegebene Chronik von Fürholzen weiter ausführt, rankt sich um diesen Ort ein Mythos: Es soll einen unterirdischen Gang geben, der sich der Sage nach von Schloss Ottenburg über den alten Fürholzer Kirchberg bis zum Schloss Massenhausen hinzog – ein Geheimnis, dessen Ergründung den Bewohnern des Dorfes wohl zu allen Zeiten am Herzen lag.

Denn die Zweckbestimmung dieses uralten Bauwerks unter der Erde mit Spitzgewölbe und Nischen ist bis heute nicht geklärt. Auch eine wissenschaftliche Untersuchung durch den ersten Freisinger Bodendenkmalpfleger, Professor Josef Wenzl, im Jahre 1906 lieferte keine Aufschlüsse zu Herkunft und Alter. Heute erinnert am Treppenaufgang zur Kapelle eine große Hinweistafel an das Geheimnis des alten Kirchbergs.

+ Das neue Gemeinschaftshaus wird Mitte August im Zentrum der Jubiläumsfeierlichkeiten stehen. © Beschorner

Fürholzen gehörte bis zur Säkularisation 1803 zusammen mit weiteren 16 Ortschaften zur Hofmark Massenhausen, die damals den größten Besitzkomplex des Hochstifts Freising im Landgericht Kranzberg darstellte. Nach dem Gemeindeedikt von 1818 kam Fürholzen zur politischen Gemeinde Massenhausen und 1978 schließlich – im Zuge der Gebietsreform – zur Gemeinde Neufahrn. Der einzige Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde Massenhausen, der aus Fürholzen kam, war von 1851 bis 1854 Johann Hütt, den Besitzer des Hofes „beim Lammer“.

Fürholzens Einwohnerzahl stieg von 100 auf heute 440

Die Einwohnerzahl des Dorfes stieg von 1632 mit zirka 100 Bewohnern, 1803 mit 102 Fürholzenern und 1900 mit 169 Einwohnern auf heute 440. Außergewöhnlich: In Fürholzen gab es früher keinen einzigen freien Bauern, alle bäuerlichen Betriebe befanden sich im Obereigentum eines kirchlichen Grundherrn. Am 13. Oktober 1792 gab es eine Anordnung durch die bayerische Regierung: Zwecks Einquartierung der kaiserlichen Truppen musste eine Hausnummerierung für alle Städte und Dörfer durchgeführt werden. In Fürholzen hatte die bis 1969 ihre Gültigkeit, erst dann wurden Straßennamen eingeführt.

1852 erhält Fürholzen im umgebauten „Funkenhaus“ eine eigene Schule. 1875 wird dann neben der Kirche ein neues Schulhaus eröffnet. 1969 wird der Schulbetrieb allerdings eingestellt. Heute befinden sich in dem Gebäude eine Wohnung, ein Pflegedienst, ein Ofenmuseum und eine Töpferwerkstatt.

Als die Bauern gegen die Bahnlinie wetterten

Ein besonderes Datum für die Fürholzer Historie ist das Jahr 1858: Denn nach zahlreichen tumultartigen Versammlungen in den hiesigen Wirtshäusern gelingt es den Fürholzer und Massenhausener Bauern durch eine Abstimmung, die geplante Eisenbahnlinie durch ihre Dörfer zu verhindern. Ursprünglich sollte die Trassenführung entlang des tertiären Höhenrückens verlaufen. Das Gelände am Sandwerk Massenhausen war für den Bahnhof vorgesehen. Am 3. November 1858 wird dann die neue (und eben andere) Bahnlinie München-Freising-Landshut eröffnet – mit einem ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung für die bislang armen Anrainer-Dörfer wie Neufahrn.

Vom Zweiten Weltkrieg bleiben auch Fürholzen und seine Einwohner nicht verschont. Im Gegenteil: Am 4. November 1938 wird die 30 Kilometer lange Teilstrecke der Reichsautobahn München-Nürnberg (heute A9), die den Freisinger Bezirk durchschneidet, feierlich eingeweiht. In der nur zweijährigen Bauzeit (1936 bis 1938) kommen Dutzende von Zwangsarbeitern, darunter viele Ausländer, zu den Arbeiterkolonnen nach Fürholzen. Ein Teil von ihnen wird bei den Bauern, die meisten aber in eigens errichteten Baracken untergebracht.

+ 1936 begannen die Arbeiterkolonnen bei Fürholzen mit dem Bau der Reichsautobahn, der heutigen A9. © privat

Von den insgesamt 187 Einwohnern Fürholzens im Jahre 1936 werden im Zweiten Weltkrieg 51 zum Militär eingezogen. Der Ort beklagt 14 Gefallene oder Vermisste.

Im Herbst 1944 kommt ein später bekannter TV-Journalist nach Fürholzen: Robert Lembke. Er wird als Halbjude von den Nazis verfolgt und findet Unterschlupf beim „Lammer“, dem Onkel seiner Ehefrau Mathilde. Die meisten im Dorf kennen damals die brisante Geschichte. Dennoch halten alle dicht. Zum Dank für seine Rettung und weil er der englischen Sprache mächtig ist, verhandelt Lembke beim Einmarsch der Amerikaner am 29. April 1945 erfolgreich mit den GI‘s, sodass bei der Einnahme des Ortes kein einziger Schuss fällt.

Tank- und Rastanlage das letzte große Kapitel

Was den Namen Fürholzen weit über die Grenzen Bayerns bekannt gemacht hat, ist die Tank- und Rastanlage an der Autobahn A9. 1973 eröffnet und 2017 für 20 Millionen Euro um- und ausgebaut, gilt der Rasthof heute als Vorzeigeprojekt, das „in Deutschland seinesgleichen sucht“, wie die Presse berichtet. Das vorerst letzte große Kapitel der Fürholzer Geschichte.

(Aus: Ernst Keller/Alfred Ballauf, Fürholzen – Geschichte(n) eines alten Dorfes, 1999.)