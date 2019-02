Darf ich bitten, Schneemann?

Unter dem Motto „Galaball on Ice“begeisterte ein tolles Ballprogramm der Tanzschule TWS move die Gäste in der Luitpoldhalle - Schneemann inklusive.

Freising – Was für ein Abend für den Chef der Tanzschule TWS move, Jonathan Bartek! Erst kann er sich über einen gelungenen TWS Galaball in der Luitpoldhalle freuen und dann wird er just an jenem Abend gegen 23 Uhr auch noch Papa. Für Jonathan Bartek also ein unvergesslicher Abend. Für die Ballgäste allerdings auch.

Das Motto an jenem Samstagabend: „Galaball on Ice“. Dabei konnte die Tanzschule aus Lerchenfeld wieder einmal auf ihre eigenen „Kräfte“ setzen, konnte mit den Kids, mit der Hip-Hop-Formation „Misbehave“ und mit ganz vielen Kräften der TWS (süßer Plüsch-Schneemann inklusive) eine grandiose Mitternachtsshow auf die Beine stellen.

+ Für eine Einlage der besonderen Art sorgte die Ballettgruppe der Musikschule Freising (Leitung: Natalia Gnatiouk) mit Ausschnitten aus Tschaikowskis „Nussknacker“. © Michalek Doch mit der Einlage zu Beginn (passend zum Ballmotto zu dem Song „Ice Ice Baby“ und zu „Schneeflöckchen, Weißröckchen“) und der Show gen Mitternacht war es freilich nicht getan. Für eine ganz andere Art der Einlage sorgte die Ballettgruppe der Musikschule Freising: Da waren zum einen Ausschnitte aus Tschaikowskis „Nussknacker“ zu bewundern, zum anderen ließen sich die Ballbesucher von Modern Dance zu Hits von Rocklegende Joe Cocker verzaubern.

Doch auch das war noch nicht alles an jenem Abend: Die Geisenfelder Faschingsgesellschaft war angereist, um den Fasching auch in Freising hochleben zu lassen. Ihren Auftritt und Walzer absagen musste hingegen das Kurfürstenpaar aus Unterschleißheim – der Kurfürst hatte sich kurz zuvor die Leiste gebrochen. Doch Jonathan Bartek wäre nicht Tanzschulchef und Ballorganisator, wenn er sich nicht einen wundervollen Ersatz hätte einfallen lassen: Und so wurde mangels Prinzenwalzer das Ballpublikum auf die Bühne gebeten, um gemeinsam eine Walzer-Choreografie einzustudieren. Ein Hauch von Opernball wehte durch die Luitpoldhalle. Auch bei der berühmten Münchner Francaise, die bei keinem Schwarz-Weiß-Event fehlen darf – erst recht nicht beim Galaball, dem einzigen großen Faschingsball in Freising.