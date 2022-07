Bürgerversammlung Gammelsdorf: Gas-Krise beeinflusst Schwimmbad-Pläne - Ortschefin lässt Dampf ab

Von: Nico Bauer

Volle Reihen im Gasthaus Pichlmeier bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Gammelsdorf am Dienstag: Das Publikum stellte dabei auch Fragen. © Bauer

In der Bürgerversammlung sprach am Dienstag Gammelsdorfs Bürgermeisterin Raimunda Menzel zu einigen Themen Klartext. Sie äußerte dabei auch deutliche Kritik.

Gammelsdorf – Gleich zum Auftakt der Gammelsdorfer Bürgerversammlung am Dienstag wurde die Rathauschefin deutlich: „In den letzten zwei Jahren ist mir aufgefallen, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Mir kommt es vor, als hätten manche Mitmenschen nur noch Rechte und keine Pflichten mehr.“ Über diese Entwicklung sollten die Bürger nachdenken. Später bei der Vorstellung des neugebauten Kinderhauses zeigte sie Unverständnis, dass einige Eltern sich beschwerten über den noch nicht nutzbaren Garten. Nach der Fertigstellung des Hauses wurde dieser später angegangen. „Wir haben hier eine Einrichtung geschaffen, um die uns viele Gemeinden beneiden“, gab sie zu bedenken.

Mir kommt es vor, als hätten manche Mitmenschen nur noch Rechte und keine Pflichten mehr.

Der spannendste Teil des Jahresberichts war der aktuelle Stand beim Neubau eines Freibads. Menzel kündigte an, dass man mit einer zweiten Auslegungsphase weiter an den baurechtlichen Voraussetzungen arbeite. Sie wollte das Freibad eigentlich bis zur Badesaison 2023 realisieren, aber der Plan liege auf Eis. Sie halte am Neubau fest („Das Schwimmbad ist unser Aushängeschild und wird es auch bleiben“), aber wegen der aktuellen Energiekrise warte man ab. Menzel verwies darauf, dass wegen unsicheren Gaslieferungen aus Russland viele Freibäder aktuell schließen oder die Wassertemperatur reduzieren müssten. Derzeit könne sie keine Aussagen zum Baubeginn treffen.

Ortschefin Raimunda Menzel berichtete in der Bürgerversammlung - und äußerte Kritik an bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen. © Bauer

Mit Blick auf das neue Freibad machte die Bürgermeisterin deutlich, dass es dort nicht mehr wie im alten Bad laufen werde. Dort hatte man ein Ehepaar, das als Kioskbetreiber, Technikbeauftragte und Bademeister fungierten. Im neuen Schwimmbad sei beispielsweise ein Bademeister vorgeschrieben und dafür sei die Gründung einer Wasserwacht mit der Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern eine Idee. Die Gammelsdorfer sollten sich über eine solche Vereinsgründung Gedanken machen.

Ortschefin will Gerüchten vorbeugen

Des Weiteren betonte Menzel, dass sie Gerüchten vorbeugen wolle, und die Gemeinde das alte Freibad-Areal in der Ortsmitte nicht verkaufen werde. Dort werde man künftig mit einer städtebaulichen Planung Optionen für den Ort untersuchen.

Beim Bericht aus dem Bauamt berichtete die Ortschefin, dass derzeit eine Ampelanlage an der Ecke Hauptstraße/Weinbergstraße geplant werde. Diese soll im Herbst in Betrieb genommen werden und ermögliche eine sichere Überquerung der Hauptstraße für Schulkinder sowie Fußgänger auf dem Weg zum Sportgelände oder dem neuen Kinderhaus. Die Bürgermeisterin musste aber auch bekannt geben, dass die gewünschte Querungshilfe am Abzweig von der Hauptstraße auf die Friedrichstraße vom Staatlichen Bauamt nicht genehmigt wurde.

Sanierung der Königsstraße

Auf eine Bürgerfrage nach der Sanierung der Königsstraße antwortete Menzel, dass die Maßnahme 2023 angegangen werde. Dabei werde auch die Wasserleitung erneuert. „Den Zustand des Kanals sehen wir erst genau, wenn die Straße offen ist.“ Bei einer anderen Frage zur öffentlichen Freigabe des ehemaligen Kindergartenspielplatzes an der Königstraße konnte die Ortschefin noch nichts Konkretes sagen. Die Verhandlungen mit dem Pfarrverband würden sich ziehen, da dieser erst Grünes Licht vom Erzbischöflichen Ordinariats benötige.

