Drei Fahrzeuge abgefackelt: Brand in Gammelsdorfer Lagerhalle fällt erst am nächsten Tag auf

Von: Armin Forster

Ein Auto ist in einer Gammelsdorfer Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Der Brand griff dann auf weitere Fahrzeuge über. © Noah Berger/dpa

Drei Fahrzeuge in Flammen und ein beschädigtes Gebäude: Das ist die Bilanz eines Brands in Gammelsdorf. Aufgefallen ist das Ganze aber erst im Nachhinein.

Gammelsdorf – Zu einem Brandfall mit erheblichem Sachschaden ist es laut der Moosburger Polizei in der Nacht zum Samstag, 18. Februar, gekommen, als ein Auto in einer Gammelsdorfer Lagerhalle in Flammen aufging. Der Grund hierfür war den ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt am Ladegerät der Autobatterie.

Das Feuer konnte sich innerhalb der Lagerhalle auf einen weiteren Wagen und ein Wohnmobil ausbreiten und beschädigte außerdem das Gebäude. Kurios erscheint folgender Abschnitt im Polizeibericht: „So selbstständig wie sich der Brand entfacht hatte, endete dieser auch wieder und wurde erst am darauffolgenden Tag durch den Eigentümer festgestellt.“ Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 geschätzt.

