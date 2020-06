Erntezeit sorgt für Gefahren auf Straßen: Appelle an Landwirte und Verkehrsteilnehmer

Zur Erntezeit sind wieder überbreite Arbeitsmaschinen unterwegs. Deshalb erging nun ein Appell für mehr Miteinander: an Autofahrer, Radler - und auch die Landwirte.

Gammelsdorf – Die Ernte steht vor der Tür: In den kommenden Monaten sind wieder vermehrt große Landmaschinen und überbreite Fahrzeuge unterwegs. Um Unfälle auf den Straßen zu vermeiden, haben am Freitag Vertreter aus dem Agrarwesen, von Behörden sowie der Polizei Appelle an die Öffentlichkeit gerichtet.

Eingeladen zu dem Pressegespräch auf dem Hof des Lohnunternehmens Högl in Landersdorf (Gemeinde Gammelsdorf) hatte Christian Satzl, Sicherheitsberater der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Er erinnerte alle Unternehmer an ihre jährliche Unterweisungspflicht, nach der Beschäftigte über die Risiken an der Maschine und das richtige Verhalten im Verkehr aufzuklären seien. Er bat die Betriebsleiter auch darum, besonders ihre „jungen Wilden“ – also unerfahrene Fahrer etwa von Mähdreschern und Feldhäckslern – für die Gefahren zu sensibilisieren.

In bestimmten Fällen sind künftig Begleitfahrzeuge Pflicht

Ebenfalls an die Landwirte richtete sich ein Verweis auf neue Vorschriften, die seit 1. Januar noch genauer das Bewegen überbreiter, selbstfahrender Arbeitsmaschinen der Land- und Forstwirtschaft im Verkehr regeln. Unter anderem ist in manchen Fällen ein Begleitfahrzeug Pflicht, ähnlich wie bei einem Schwertransport-Konvoi. Details dazu finden sich auf der Homepage des Landratsamts.

+ Vertreter aus dem Agrarwesen, von Behörden und der Polizei wollen Unfälle in der Erntesaison vermeiden. © Forster Dass sich im Landkreis in den vergangenen Jahren erfreulich wenig Unfälle mit Landmaschinen ereignet hätten, berichtete Josef Deml, Verkehrsexperte der Polizei Freising. Dennoch zeigte er sich froh über die Gesetzesrefom: „Das gibt allen klare Richtlinien, wie mit den Fahrzeugen umzugehen ist.“

Landwirt klagt: Autofahrer und Radler immer aggressiver

Ein ganz wesentlicher Appell wurde aber auch in die andere Richtung geschickt – an Auto- und Radfahrer. Diese würden den Landwirten jedes Jahr aggressiver und ungeduldiger im Verkehr begegnen, klagte Lohnunternehmer Reinhard Högl. „Das ist unsere Ellbogengesellschaft.“ Er wünschte sich „mehr Akzeptanz und gegenseitiges Verständnis“ sowie Rücksicht für seinen Berufsstand.

Und auch BBV-Kreisobmann Georg Radlmaier betonte: „Der Landwirt fährt ja nicht zur Gaudi mit dem Mähdrescher durch die Gegend, sondern weil er seine Arbeit verrichtet und so für unser aller Essen sorgt. Da kann man dann vielleicht auch mal Platz machen und aufeinander aufpassen.“

Mit gestreckten Beinen in den Rücken gesprungen: Brutale Attacke vor Moosburger Wirtschaft