„Es geht uns hier einfach gut“: Gammelsdorfer Kita St. Vitus eingeweiht

Von: Nico Bauer

Mit einem munteren Lied begrüßte die Gruppe der „Schlauschlawiner“ die Festgemeinschaft bei der offiziellen Weihe. © Bauer

Das neue Kinderhaus von Gammelsdorf wurde schon Anfang des Jahres bezogen. Nun erhielt die Kita St. Vitus nachträglich auch den kirchlichen Segen.

Gammelsdorf – Die älteren Gammelsdorfer erinnern sich noch ganz gut an den Korb der Oberbayerischen Regierung aus dem Jahr 1973. Die Gemeinde wollte einen kleinen Kindergarten realisieren, aber der Bezirk sagte Nein. Die Gammelsdorfer blieben hartnäckig, erkämpften sich ihre familienfreundliche Infrastruktur und sind nun am Ziel ihrer Träume – mit einem schönen modernen Kinderhaus, auf das so mancher Nachbar bewundernd schaut.

Nach dem ersten Anlauf auf einen Kindergarten 1973 musste man jahrelang improvisieren. Bürgermeisterin Raimunda Menzel erinnerte daran, wie die Kinder mit dem Bus erst nach Bruckberg und dann nach Mauern gebracht wurden. Nach 1980 bekam man im Pfarrkindergarten Hörgertshausen dann eine eigene Gammelsdorfer Gruppe.

Freudiger Anlass: Bürgermeisterin Raimunda Menzel (r.) übergab nun auch offiziell den Schlüssel der Kita an Leiterin Katharina Ganslmeier. © Bauer

Vor genau 35 Jahren begann dann die Kinderbetreuung in Gammelsdorf. Eine Gruppe wurde im Untergeschoß der Grundschule untergebracht, und dann kamen eine zweite Gruppe im alten Feuerwehrhaus sowie zuletzt eine Einheit in Containern dazu. Aus diesen drei verschiedenen Orten wurde nun einer – mit der Kindertagesstätte St. Vitus, die in dem eingeschoßigen Haus mit 1100 Quadratmetern Fläche den Platz für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen bietet. Neben den schönen Räumen und ansehnlichen Außenanlagen verfügt die Gemeinde auch noch über die Option, das Gebäude bei Bedarf später erweitern zu können. Raimunda Menzel dankte vor allem dem Altbürgermeister Paul Bauer, der dieses Zukunftsprojekt geplant hatte.

Prominenter Ehrengast

Die kleine Gemeinde hat wahrlich Großes geleistet mit der Kita, die mit 4,3 Millionen Euro Kosten etwas unter der eigentlichen Schätzung lag. Nach Abzug der 2,5 Millionen Euro Zuschüsse musste die Kommune immer noch rund 1,8 Millionen selbst finanzieren. Eine andere Spitzenleistung ist das Personal, denn hier hat Leiterin Katharina Ganslmeier alle Positionen besetzt: mit 14 pädagogischen Kräften und dazu zwei Beschäftigten in der Küche. „Es geht uns hier einfach gut“, sagte Ganslmeier, „wir freuen uns, in diesem schönen Haus die Kinder auf einem kleinen Teil des Lebenswegs begleiten zu dürfen.“

Ehrengast der Einweihung war die ehemalige Bayerische Familienministerin Carolina Trautner. „Kindergartenfreundschaften halten lebenslang“, lautete ihre Botschaft an die Festgemeinde in Gammelsdorf. Sie zog den Hut vor dem außergewöhnlichen Projekt und gratulierte der Kommune „zu einer der schönsten Kindertagesstätten, die ich je gesehen habe“.

