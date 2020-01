Wenn die Turnhalle zum Tollhaus wird: Narrhalla Gammelsdorf läutet närrische Zeit ein

Wenn kurz nach dem Jahreswechsel die Gammelsdorfer Turnhalle zum Tollhaus wird, ist das ein untrügliches Zeichen für eine neue Regentschaft: Veronika I. und Tobias I. regieren nun.

Gammelsdorf – Wenn kurz nach dem Jahreswechsel die Gammelsdorfer Turnhalle zum Tollhaus wird, ist das ein untrügliches Zeichen für eine neue Regentschaft. Mit gewohnt vollem Haus und gewohnt laut feierte die Faschingshochburg die Inthronisation des neuen Prinzenpaares Veronika I. (Wagensonner) von Studentenleben und Gardedegen sowie Tobias I. (Kellner) von Gebäudeplan und Feueralarm.

Doppelter Abschiedswalzer als Besonderheit

Die Besonderheit diesmal war der doppelte Abschiedswalzer. Traditionell tanz das Prinzenpaar vom vergangenen Jahr ein letztes Mal – und diesen Walzer genossen sie bis zur letzten Sekunde. Aber auch Paul Bauer tanzte zum letzten Mal als Bürgermeister mit seiner Gattin den Eröffnungswalzer der Inthronisation. Seine zweite wichtige Aufgabe war die Übergabe des Rathausschlüssels an das neue Prinzenpaar.

+ Aus Grün wird Pink: Veronika I. und Tobias I. (Paar rechts) lösen Franziska Pelzer und Maximilian Zellner als Prinzenpaar der Narrhalla Gammelsdorf ab. © Bauer

Mit dem feierlichen Akt war dann die närrische Regentschaft perfekt für das Jahr 2020. Und alle staunten über die Outfits des neuen Prinzenpaares mit der Prinzessin, die sich diesmal für ein pinkfarbenes Kleid entschieden hatte. Dazu kam eine witzige Antrittsrede der Prinzessin, die auch die Trainerin der Garde ist. Sie betonte den Stolz auf ihre in den vergangenen Monaten so fleißig trainierenden Mädels und gab den Herren von Elferrat und Präsidium („Sie klatschen nicht immer im Takt, sind aber hoch motiviert“) den Rat zur Disziplin. Schließlich wird im internen Strafenkatalog Verspätung nun schon ab der fünften Minute und nicht mehr nach der akademischen Viertelstunde geahndet. Auch der erste Walzer des neuen Prinzenpaares klappte wunderbar. „Mittlerweile kann er es“, witzelte die Gardetrainerin. Und die Prinzessin hat es auch gelernt, mit dem pompösen Kleid unfallfrei Treppen zu steigen, was gar nicht ganz so einfach ist.

„Ich wünsche einen unvergesslichen Fasching“

„Ich wünsche allen einfach nur einen unvergesslichen Fasching“, sagte Prinz Tobias. In seiner Antrittsrede tröstete er Bürgermeister Paul Bauer über den Verlust des Rathausschlüssels: „Als mein Nachbar weißt du den Schlüssel ganz nah bei dir.“

Ein fulminanter Auftakt

Die Narrhalla Gammelsdorf ist aber viel mehr als nur ein wunderschönes Prinzenpaar. Die Vorstellung der verschiedenen Tanzgruppen und Showeinlagen war einmal mehr ein abendfüllendes, unterhaltsames und spektakuläres Programm. Der Nachwuchs gliedert sich wieder auf in die Kindergarde, die Showkids und die Jugendgruppe Young Revolution. Sie begeisterten am frühen Abend, während zu später Stunde die landkreisweit bekannte Showtanzgruppe zum Thema Moulin Rouge nach Paris entführte und ihr neues Programm erstmals dem Publikum vorstellte. Gammelsdorf erlebte wieder einmal einen fulminanten Auftakt in den Fasching – aber das war auch nicht anderes zu erwarten gewesen.

