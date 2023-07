Freie Wähler planen Bürgerbegehren zum Gammelsdorfer Freibad-Standort

Von: Nico Bauer

Nicht mehr nutzbar: Das alte Schwimmbad in der Ortsmitte von Gammelsdorf muss ersetzt werden. © Bauer

Wo soll in Zukunft das Gammelsdorfer Freibad stehen? Die Freien Wähler im Ort wollen die Frage nun direkt von den Bürgern beantworten lassen.

Gammelsdorf – Steuert die Gemeinde Gammelsdorf auf einen Bürgerentscheid für den künftigen Freibad-Standort zu? Geht es nach Uwe Penner, lautet die Antwort ganz klar Ja: Der Ortsvorsitzende der Freien Wähler kündigte jetzt an, ein Bürgerbegehren vorzubereiten. Allerdings hofft er darauf, dass der Gemeinderat von sich aus eine Abstimmung der Bürger in die Wege leitet.

Penner erinnerte am Mittwoch im Rahmen der Jahreshauptversammlung seiner Freien Wähler im Gasthof Sellmair an die Bürgerversammlung, als es deutliche Stimmen für die Beibehaltung des Freibad-Standorts in der Ortsmitte gegeben habe und auch eine Bürgerbefragung konkret ins Gespräch gebracht worden sei. „Man sollte im Gemeinderat nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden“, sagte der Vorsitzende der Freien Wähler. Er sei aufgefordert worden, „ein Bürgerbegehren zu starten“.

Seiner Meinung nach dürfte es „keine Schwierigkeit sein, die dafür notwendigen 150 Unterschriften zusammenzubringen“. Dann müsse sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen, und bei einer Ablehnung der Forderung des Bürgerbegehrens käme es zum Bürgerentscheid.

Abstimmung könnte parallel zur Landtagswahl über die Bühne gehen

Der Gammelsdorfer FW-Chef hat jedoch die Hoffnung, dass der Gemeinderat von sich aus tätig wird und den ganzen Prozess erheblich abkürzt. Wenn das kommunale Entscheidungsgremium direkt ein Ratsbegehren beschließt, könnte es mit einer Abstimmung der Gammelsdorfer sehr schnell gehen. In diesem Fall wäre die Schwimmbad-Entscheidung bereits im Herbst parallel zur bayerischen Landtagswahl (8. Oktober) möglich. Damit könnte die Gemeinde Geld und Zeit sparen.

Uwe Penner möchte sich für die Freibad-Thematik einsetzen – auch, um generell ein Zeichen an den Gemeinderat zu setzen. Dem unterlegenen Bürgermeisterkandidaten von 2020, der nach der Wahl keinen Sitz im Gremium bekam, missfällt es massiv, dass sich der Gemeinderat bei seinen Entscheidungen nicht reinreden lassen möchte. Die Reaktion von Bürgermeisterin Raimunda Menzel in der Bürgerversammlung habe für sich gesprochen, so Penner.

