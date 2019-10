Drei Frauen bei Frontal-Unfall nahe Gammelsdorf schwer verletzt

Ein schlimmer Unfall hat sich am Mittwoch im Gemeindegebiet Gammelsdorf ereignet. Dabei wurden laut Polizei drei Frauen schwer verletzt

Gammelsdorf - Zu einem folgenschweren Unfall ist es laut Moosburger Polizei am Mittwochnachmittag an der Kreisstraße FS19 im Gemeindegebiet Gammelsdorf auf Höhe der Abzweigung Rehbach gekommen: Eine 58-Jährige übersah mit ihrem VW Passat aus Richtung Moosburg kommend beim Abbiegen den Ford einer entgegenkommenden 36-Jährigen. Durch den Aufprall der beiden jeweils rechten Fahrzeugfronten blieben die Autos mit Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro liegen.

Die Ford-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die VW-Lenkerin sowie ihre Beifahrerin mussten ebenfalls wegen Verdachts auf schwere Verletzungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

50 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Binden austretender Flüssigkeiten, Verkehrsleitmaßnahmen und die Rettung der Unfallbeteiligten wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Bruckberg, Gammelsdorf und Reichersdorf übernommen, die mit rund 50 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort waren. Die Kreisstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.

ft

