Fürs Fliegen Feuer gefangen: Begeisterte Ferienkinder und geglückter Alleinflug beim LSV Albatros

Beim Ferienprogramm auf dem Gammelsdorfer Flugplatz des LSV Albatros konnten zahlreiche Kinder und Jugendliche Segelflugsport-Luft schnuppern. © Verein

Am Gammelsdorfer Ferienprogramm hat sich auch der LSV Albatros beteiligt. Dass der Neueinstieg in den Sport auch später noch möglich ist, bewies nun eine Alleinflug-Premiere.

Gammelsdorf – Die Kabine des Segelflugzeugs ist geschlossen, das Schleppseil zur Seilwinde zieht vorsichtig an, strafft sich, der Helfer am Flügel gibt das Signal „Fertig!“. In nur drei Sekunden beschleunigt das Flugzeug auf etwa 100 Stundenkilometer und startet steil hinauf in den Himmel.

Dem Traum vom Fliegen auf der Spur– bereits ab 14 Jahren

Im Doppelsitzer sitzen an diesem Tag vor Fluglehrer Maximilian Weber interessierte Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden. Was hinter dem viel beschworenen Traum vom Fliegen steckt, in diesem Fall vom Segelfliegen, können die zehn Buben und Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren heute feststellen. Denn sie sind zum Schnuppertag im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Gammelsdorf vorbeigekommen.

Dieser wurde bereits zum wiederholten Mal veranstaltet – mit dem Ziel, weitere Piloten für den Verein zu gewinnen. Von Oliver Lärz, Reinhard Blum und weiteren erfahrenen Segelfliegern wurden den Teilnehmern der Verein, der Flugplatz mit Halle und Werkstatt, die zur Verfügung stehenden Flugzeuge und die weiteren Besonderheiten dieses Hobbys vorgestellt. Überraschend war sicherlich für manche, dass man das Segelfliegen bereits ab 14 Jahren erlernen kann.

Flugschein nach rund zwei Jahren – ohne eigenes Flugzeug

Die Segelflug-Ausbildung mit Theorie, 50 bis 80 Flügen mit einem Lehrer, einem 50-Kilometer-Überlandflug sowie der praktischen und einer Funkprüfung dauert etwa anderthalb bis zwei Jahre. „Dann hat man den Flugschein in der Tasche“, erklärt Sebastian Pfohl, Pressereferent des Vereins. Drei einsitzige Segelflugzeuge, der Schulungsdoppelsitzer ASK 21 und ein Hochleistungs-Doppelsitzer Duo Discus stehen den Piloten des LSV Albatros zur Verfügung – man muss sich also kein eigenes Flugzeug kaufen, um die Freiheit über den Wolken genießen zu können. Auch bis über 500 Kilometer weite Flüge sind möglich, abgesehen von der Seilwinde beim Start „ohne einen Tropfen Sprit“, wie Pfohl betont.

Zurück zum Schnuppertag: Nach dem gemeinsamen Frühstück wird es für die Teilnehmer ernst: Nach einer kurzen Theoriestunde geht’s in die Luft. Die Thermik ist gut und sorgt dafür, dass die Schnupperschüler auch einige Minuten länger am Himmel bleiben können – ein eindrucksvolles Erlebnis. Nach dem Fliegen werden noch die Segelflugzeuge gemeinsam geputzt, eingeräumt und der Tag mit Pizza aus dem von der Fliegerjugend selbst gebauten Ofen abgerundet. „Einige Jugendliche waren sehr begeistert und denken darüber nach, im nächsten Jahr mit der Segelflugausbildung zu beginnen“, freut sich Sebastian Pfohl.

Blumen zum ersten Alleinflug erhielt Carsten Wosnitza (2. v. l.) von seinen ehrenamtlichen Fluglehrern Franz-Josef Draxinger, Maximilian Weber und Reinhard Blum (v. l.). © Verein

Ersten Alleinflug bravourös gemeistert

Dass man auch mit Mitte 40 und zeitlicher Beanspruchung durch Familie und Beruf noch in den Segelflugsport einsteigen kann, bewies derweil der Eittinger Carsten Wosnitza: Nach unzähligen Starts im Doppelsitzer zusammen mit einem Fluglehrer durfte der 45-jährige Flugschüler nun zu seinem ersten Alleinflug abheben – den Abschluss des ersten Teils der dreistufigen Ausbildung zum Segelflug-Piloten. Dabei wurde er noch von seinem Lehrer vom Boden aus beobachtet, aber ansonsten waren beide nur noch per Funk miteinander verbunden. Und Wosnitza stellte seine Ausbilder zufrieden, die ihm einen bravourösen Flug attestierten.

Im nun folgenden Abschnitt der Ausbildung geht es vor allem darum, Flugzeit aufzubauen und fliegerisches Know-how zu verbessern. Pfohl: „Carsten wird dafür bald auf ein einsitziges Segelflugzeug umgeschult und kann seine Fertigkeiten weiter verbessern.“

Gut zu wissen

Mehr Infos zum Verein und dem Einstieg in den Segelflugsport gibt es auf der Homepage www.lsv-albatros.de.

