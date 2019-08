In Kiesgrube mit Raupe ausgetobt und viel Schaden angerichtet - welche Rolle spielt Zelt?

Eine Spur der Verwüstung und hohen Sachschaden haben Unbekannte in einer Gammelsdorfer Kiesgrube hinterlassen. Ein verlassenes Zelt könnte eine heiße Spur sein.

Gammelsdorf - Unbekannte haben am Samstag in einer Kiesgrube bei Gammelsdorf so richtig die Sau rausgelassen: Wie die Moosburger Polizei berichtet, wurde in der Tatzeit von Mitternacht bis 18.45 Uhr auf dem Gelände ein Bauwagen aufgebrochen und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Anscheinend wurden aber die Schlüssel eines Raupenladers gefunden und mit diesem herumgefahren. Die Raupe blieb anschließend in einem Sandberg auf nur einer Kette stehend stecken, die zweite hing in der Luft. Des Weiteren wurden von einem anderen Lader noch zwei Scheiben eingeschlagen. Ob mit dieser Baumaschine ebenfalls herumgefahren wurde, ist unklar.

Ein Zelt könnte eine entscheidende Spur sein

Auffällig war laut Polizei, dass sich in der Nähe ein blau-grünes Zweimann-Zelt befand, das allerdings verlassen schien. Der bisherige Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, wobei noch nicht klar ist, wie aufwendig es wird, die Raupe zu bergen.

Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, mit der Polizeiinspektion Moosburg unter Tel. 08761/30180 in Kontakt zu treten.

ft

Lesen Sie auch: Immer mehr Städte und Kreise locken Senioren mit kostenlosen Jahrestickets für den Nahverkehr im Tausch gegen den Führerschein. In Freising hat ein anderes Konzept Priorität.