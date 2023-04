Flauschige Familientradition: Landwirtin aus dem Landkreis Freising pflegt Brauch, der immer seltener wird

Von: Magdalena Höcherl

Lieb gewonnener Brauch: Das Palmbuschenbinden hat Rosmarie Bauer von ihrem Vater übernommen – und gibt ihn auch ihren Kindern weiter. © Forster

Rosmarie Bauer liegt die Osterzeit besonders am Herzen liegt. Auf ihrem Hof in Gammelsdorf pflegt sie einen Brauch, den es vielerorts gar nicht mehr gibt.

Gammelsdorf – Mit geübten Handgriffen und flinken Fingern ist Rosmarie Bauer am Werk. Wie viele andere Frauen bindet auch die 59-Jährige in den Tagen vor Palmsonntag Palmbuschen. Doch anders als bei den meisten entstehen auf dem Hof bei Gammelsdorf nicht nur die landläufigen handgroßen Buschen, sondern auch einer, der schon von Weitem ins Auge sticht. So bewahrt die Gammelsdorfer Ortsbäuerin vom Bayerischen Bauernverband eine Tradition, die sie kennt, seit sie ein kleines Mädchen war – und die sie auch an ihre vier Kinder und die fünf Enkelkinder weitergibt.

„Glaube und Landwirtschaft sind fest miteinander verwoben“, sagt Rosmarie Bauer. Gerade zu Ostern wird das einmal mehr deutlich: Der Schöpfungsauftrag ist in der Bibel festgehalten. Ostern ist das Fest der Auferstehung, des Lebens, des Neubeginns. Darum bitten die Bauers jedes Jahr.

Die ganze Familie hilft mit

Jetzt hat die Landwirtin einen eineinhalb Meter langen Stock vor sich. An dessen Ende befestigt sie mithilfe von Weidenzweigen die Äste eines Segenbaums, einer Art Thuje, und flauschige Palmkätzchen. „Bei mir zu Hause hat das immer mein Vater gemacht. Normalerweise ist das nämlich Männerarbeit“, erklärt Bauer, die aus der Landshuter Gegend stammt. Aber als sie vor 35 Jahren in den Hof am Giglberg eingeheiratet hat, übernahm sie diese Aufgabe vom Schwiegervater – bis heute.

Ein Buschen ergibt viele Kreuze: Die werden am Ostersonntag auf die Felder gebracht. © Forster

Nach gut einer Stunde ist der Palmbuschen fertig, um im Gottesdienst am Palmsonntag geweiht zu werden. Dann hat er aber längst nicht ausgedient – im Gegenteil. Am Karfreitag wird der Stecken in mehrere, etwa zehn Zentimeter lange Stücke zerteilt. Die werden der Länge nach gespalten. „Da steckt man dann den Segenbaum und die Kätzchen rein, sodass ein Kreuz entsteht“, erklärt Bauer. „Da hilft die ganze Familie mit.“ Die vielen kleinen Kreuze werden bis zum Ostersonntag zu Hause aufbewahrt.

In der Zwischenzeit hat Bauer noch anderes zu tun: Sie packt das Osterkörbchen, das sie zur Speisenweihe mit in die Osternacht nimmt. Nicht fehlen darf dabei das Osterbrot, Geräuchertes und natürlich Eier der eigenen Hühner. Aber nicht irgendwelche: „Ich nehme immer die Gründonnerstagseier, die sogenannten Antlasseier.“ Damit sie nicht mit anderen verwechselt werden, kocht und färbt Bauer sie auch separat. Der Begriff Antlass stammt von Ablass, Vergebung der Sünden. Diese speziellen Eier sollen der Familie und ihrem Zuhause Schutz und Segen bieten.

„Etwas Geweihtes wird nicht einfach so weggeworfen“

Beim Osterfrühstück am Sonntagmorgen isst Bauers ganze Familie von den geweihten Speisen. Danach machen sich alle gemeinsam auf den Weg zu den umliegenden Feldern. Im Gepäck haben sie die aus den Palmbuschen gefertigten Kreuze. An den Feldern werden sie in die Erde gesteckt und mit Weihwasser besprengt. So beten die Landwirte für einen reichen Ernteertrag im Herbst. „Auch die Eierschalen, Brotbrösel und die Rinde vom Geräucherten bringen wir auf den Feldern aus. Denn etwas Geweihtes wird nicht einfach so weggeworfen“, erklärt Rosmarie Bauer.

Diese Tradition lebt ihre Familie jedes Jahr. Früher sei sie auf nahezu allen Höfen zelebriert worden, doch die Zeiten hätten sich geändert. „Die meisten Landwirte machen das inzwischen nicht mehr. Manche witzeln, dass Dünger genauso hilft“, sagt Rosmarie Bauer und lacht. Ihr aber und auch ihrem Mann Konrad liegt der Jahrhunderte alte Brauch nach wie vor am Herzen. So haben sie es als Kinder gelernt. Und der Glaube daran hat ihren Hof durch die Jahrzehnte geführt. Rosmarie Bauer betont: „Das gehört einfach dazu. Ohne geht es nicht.“

