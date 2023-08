Tödlicher Unfall: Seat prallt gegen Baum - Fahrer (26) stirbt

Die Polizei sucht Zeugen, um den Hergang eines tödlichen Unfalls bei Gammelsdorf zu ermitteln. (Symbolbild) © Symbolfoto/Daniel Karmann

Im Gemeindegebiet Gammelsdorf hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 26-Jähriger kam mit seinem Seat von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Gammelsdorf – Seinen schweren Verletzungen erlag am am Dienstag ein 26-Jähriger aus dem Kreis Erding. Er war mit seinem Wagen um 16.30 Uhr bei Gammelsdorf gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei Moosburg meldet, war der junge Mann mit seinem Seat Leon auf der Kreisstraße FS 19 von Obersüßbach Richtung Gammelsdorf unterwegs: „Etwa 200 Meter hinter Kothingried kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einem Baum. Aufgrund der Kollision drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam in der Böschung zum Liegen“, heißt es im Pressebericht. Dabei zog sich der Pkw-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 26-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er am frühen Abend seinen Verletzungen erlag. Am Seat entstand Totalschaden.

Straße stundenlang gesperrt - Zeugen gesucht

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Gammelsdorf, Obermünchen, Obersüßbach und Bruckberg am Unfallort. Während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße durch Mitarbeiter des Kreisbauhofs gesperrt und der Verkehr um- und abgeleitet. Die Sperrung konnte um 20.20 Uhr aufgehoben werden.

Zeugen des Unfalls, vor allem der Fahrer eines weißen 3er BMW (evtl. Kennzeichen Landkreis Kelheim: KEH), werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. (0 87 61) 3 01 80, zu melden. ft

