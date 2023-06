Von Freibad bis Windkraft: Heiße Themen bei Gammelsdorfer Bürgerversammlung diskutiert

Von: Nico Bauer

Teilen

Starkes Interesse herrschte bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Pichlmeier. Unter anderem bekamen die Zuhörer Informationen zur Ausweisung von Windkraft-Konzentrationsflächen im Gemeindegebiet. © Bauer

Fast 200 Bürger besuchten die Gammelsdorfer Bürgerversammlung. Dort sprach Ortschefin Raimunda Menzel über das Schwimmbad, Windkraft und finanzielle Engpässe.

Gammelsdorf – „Die fetten Jahre sind vorbei.“ Diese Aussage der Gammelsdorfer Bürgermeisterin Raimunda Menzel war eindeutig und unmissverständlich. In dem fast bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Gasthauses Pichlmeier erklärte sie am Dienstag in der Bürgerversammlung, dass man einige teure Maßnahmen umgesetzt habe oder gerade plane. „Das führt zu unserer hohen Verschuldung“, sagte die Rathauschefin. Bei einem Haushaltsvolumen von 7,75 Millionen Euro habe man 1,1 Millionen Rücklagen und am Jahresende voraussichtlich 2,58 Millionen Euro Schulden.

Hohe Schulden prognostizierte Bürgermeisterin Raimunda Menzel. © Bauer

Aktuell geplant sind der Bau eines Schwimmbads, Straßenbaumaßnahmen, die Erweiterung des Kanalnetzes oder auch der Glasfaserausbau. 2017 und 2018 wollte die Gemeinde finanziell unbedingt die schwarze Null erreichen – und die deshalb verschobenen Projekte müsse der Gemeinderat nun umsetzen, erklärte Menzel.

Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass auch kleine Gemeinden wie Gammelsdorf immer mehr Auflagen und Pflichten bekommen würden. So müsse man vor Ort aktiv werden, um beispielsweise den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern bis 2026 umzusetzen. Ein Zugriff auf Betreuungsangebote in Nachbarkommunen sei nicht mehr ausreichend.

Debatte um künftigen Standort des Gammelsdorfer Freibads

Nach der Corona-Pandemie durfte die Gemeinde auf Anweisung des Gesundheitsamts das kleine Freibad in der Ortsmitte nicht mehr öffnen. Die Pläne, einen Neubau anzugehen, wurden in den vergangenen Jahren auf Eis gelegt. Menzel erklärte nun in der Bürgerversammlung, dass es ein neues Förderprogramm des Freistaats Bayern gebe und dass nach der Veröffentlichung der Details im Herbst der Gemeinderat das Projekt wieder beraten werde. Dann jedoch werde man immer noch Lösungen suchen für vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen wie Bademeister, Wasserwacht oder Rettungsschwimmer.

Warum entscheidet ihr im Gemeinderat über den Standort, und nicht wir Bürger?

Mehrere Bürger meldeten sich jedoch und warben für den Erhalt des Standorts in der Ortsmitte. Auf Nachfrage einer Bürgerin erklärte Menzel, dass sie und der Großteil des Gemeinderats einen Neubau des Freibads bevorzugten – und zwar in der Nähe des Sportgeländes. „Die Mehrzahl der Leute würde gerne den alten Standort behalten“, entgegnete die Bürgerin. Laut dem Gemeindeoberhaupt sei der Neubau aber finanziell sinnvoller als die Generalsanierung des Bestands. Eine weitere Bürgerin fragte laut: „Warum entscheidet ihr im Gemeinderat über den Standort, und nicht wir Bürger?“

Windräder in Gammelsdorf: Gemeinde weist Konzentrationsflächen aus

Ein heißes Thema in der Gemeinde Gammelsdorf sind derzeit die Potenzialflächen für Windräder. Hierzu sagte Raimunda Menzel, dass die Gemeinde im Flächennutzungsplan frühzeitig Konzentrationsflächen für Windkraft ausgewiesen habe, um so willkürlich gewählten Standorten vorzubeugen. Die Gemeinde startete das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans kurz vor dem Wind-an-Land-Gesetz (1. Februar 2023). Bis zum 1. Februar 2024 müsse man die Planungen nun jedoch zum Abschluss bringen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Eine Ausweisung von Konzentrationsflächen durch die Gemeinde schützt vor einer willkürlichen Aufstellung von Windrädern durch den Regionalen Planungsverband“, erläuterte Menzel. Die Kommune rechne mit größeren Abstandsflächen als der Planungsverband. Man wolle mit den aktiven Flächenausweisungen die Bevölkerung vor Festlegungen von außen schützen. Die Bürgermeisterin machte aber auch klar, dass die Änderungen des Flächennutzungsplans nicht automatisch bedeuten würden, „dass in den nächsten beiden Jahren ein oder zwei Windräder aufgestellt werden“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.