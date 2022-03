Gammelsdorf will neues Freibad bauen - Auch der Standort soll sich ändern

Von: Nico Bauer

Die Gemeinde Gammelsdorf plant den Bau eines neuen Freibads. (Symbolfoto) © Sven Hoppe

Die Gemeinde Gammelsdorf baut ein neues Freibad. Intern ist man sich einig und nun wird die Plangrundlage geschaffen.

Gammelsdorf – Im Landkreis Freising ist Gammelsdorf die kleinste Gemeinde, die aber durchaus beachtlichen Bekanntheitsgrad hat. Das liegt historisch an der Schlacht von Gammelsdorf und in der Gegenwart an dem Fakt, dass die Kommune mit einem eigenen Freibad vielen anderen und viel wohlhabenderen Gemeinden etwas voraushat. Das wird auch so bleiben, denn das massiv sanierungsbedürftige Freibad wird durch einen Neubau neben dem Sportgelände und dem Kinderhaus ersetzt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Sportareal Gammelsdorf“ schafft man nun die planerischen Grundlagen.

Das Freibad liegt in der Ortsmitte und hat dort einige Nachteile. Der Weg zum Eingang führt durch eine kleine Sackgasse und es gibt nicht einen Parkplatz für Besucher. Während den verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie hatte die Anlage geschlossen und die Verantwortlichen bekamen die Probleme ganz deutlich zu sehen: Für die Abstandsregeln im Bereich von Umkleiden und Sanitärbereichen fehlte der Platz und die Technik des Bads hat deutlichen Sanierungsbedarf. Die Instandsetzung würde sich im siebenstelligen Bereich bewegen – was schließlich die Basis grundsätzlicher Überlegungen war.

Neuer Standortbietet Vorteile

„Kein Freibad mehr zu haben, war für uns keine Option“, sagt Bürgermeisterin Raimunda Menzel. In nichtöffentlicher Sitzung führte der Überlegungsprozess dazu, das Freibad an anderer Stelle neu zu bauen und damit auch die strukturellen Nachteile zu korrigieren. Mit dem einstimmigen Beschluss zeigt der Gemeinderat nun die Geschlossenheit für diese Entscheidung mit epischer Tragweite für eine so kleine Gemeinde wie Gammelsdorf.

Der Bebauungsplan „Sportareal Gammelsdorf“ umrundet das Grundstück des kürzlich eröffneten Kinderhauses an der Friedrichstraße. Es beinhaltet das Sportheim samt der Halle, zwei Fußballplätze, drei Tennisplätze und gegenüber vom Haupteingang des Kinderhauses das Freibad. Dort wurden Funktionsgebäude und Schwimmbecken erst einmal provisorisch eingezeichnet. Die Ortschefin betont, dass im Lauf der konkreten Planungen noch einiges geändert werden könne. Der Plan zeigt aber deutlich, dass der große Parkplatz neben dem Kinderhaus auch dem künftigen Freibad zur Verfügung steht.

Details sind nochZukunftsmusik

Mit dem Bebauungsplanverfahren und der Änderung des Flächennutzungsplans schafft die Gemeinde nun die Voraussetzungen für das Freibad. Alles andere ist noch Zukunftsmusik. Derzeit gibt es noch keinen Plan und keine Kostenschätzung. Die Bürgermeisterin weiß auch noch nicht, in welchen Größenordnungen man sich Hoffnungen auf Zuschüsse machen kann. Gegenwärtig steht lediglich fest, dass Gammelsdorf in der Nachbarschaft als Freibadgemeinde bekannt war – und dass das auch so bleiben soll. Ein neues Freibad dürfte für die Bürger aus allen vier Gemeinden der VG Mauern eine Sommerattraktion werden.

