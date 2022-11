Gammelsdorfs Altbürgermeister Paul Bauer gestorben: Mit Herz und Seele der Gemeinschaft verschrieben

Teilen

Gammelsdorfs Altbürgermeister Paul Bauer ist im Alter von 70 Jahren gestorben. © privat

Gammelsdorf trauert um seinen Altbürgermeister Paul Bauer, der am Samstag im Alter von 70 Jahren einer schweren Krankheit erlag. Er hinterlässt tiefe Spuren.

Gammelsdorf – Er hat in der Gemeinde eine Ära geprägt. Nun ist Gammelsdorfs Altbürgermeister Paul Bauer am Samstag mit 70 Jahren gestorben. Am heutigen Donnerstag wurde er in Priel beerdigt. Um ihn trauern seine Ehefrau Theresia, Tochter Andrea sowie die Söhne Paul und Alexander mit ihren Familien.

Paul Bauer wurde 1952 in Wartenberg geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf einem Hof beim Pfrombeck auf. 1974 führte er dann seine Resi vor den Traualtar, das Paar übernahm die Landwirtschaft ihrer Eltern in Schergenöd. Der Hof wurde bis vor einigen Jahren mit viel Herzblut geführt.

Von 1996 bis 2020 Bürgermeister von Gammelsdorf - und noch vieles mehr

Die Familie unternahm gern Ausflüge in der bayerischen Heimat und den Bergen. In den letzten Jahren hatte das Paar längere Reisen durch Europa für sich entdeckt. Gerne war Paul Bauer auch auf dem Radl in der Hallertau unterwegs. Die Familie und die fünf Enkel waren sein Lebensmittelpunkt. Für die Kleinen nahm sich der Opa immer Zeit und genoss diese Momente sehr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bauer war aber auch mit Herz und Seele Kommunalpolitiker. Nach sechs Jahren im Gemeinderat lenkte Bauer von 1996 bis 2020 als Bürgermeister die Geschicke Gammelsdorfs. 2021 dankte ihm Nachfolgerin Raimunda Menzel und ernannte ihn zum Altbürgermeister. Von 1996 bis 2008 war Bauer Mitglied der Gemeinschaftsversammlung der VG Mauern sowie von 2008 bis 2020 Gemeinschaftsvorsitzender. Parallel wirkte er als Gammelsdorfer Schulverbandsvorsitzender, 18 Jahre lang als Kreisrat, 20 Jahre als Ortschef der Gammelsdorfer CSU. Von 1996 bis 2020 war Bauer auch Verbandsrat der Wasserversorgungsgruppe Bruckberg sowie des Wasserzweckverbands Hörgertshausen. Für seine Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erhielt er 2014 vom Bayerischen Innenminister die Verdienstmedaille in Bronze.

Zahlreiche Projekte angestoßen und umgesetzt

In Bauers 24-jähriger Amtszeit wurden zukunftsweisende Projekte eingeleitet und umgesetzt. Angefangen etwa beim Kanalbau in Priel und Reichersdorf, der Erneuerung und dem Ausbau diverser Straßen bis hin zum Ausweisen von Gewerbeflächen in Kothingried. Gut ausgerüstet wurden auch die drei Gemeindefeuerwehren. In Priel entstand in Bauers Amtszeit ein neues Gerätehaus. Mit ihm an der Rathausspitze wurden die Schule saniert, der Friedhof erweitert und Maßnahmen zur Barrierefreiheit sowie Breitbandversorgung ergriffen. Die Baugebiete Nord VI und VII, Am Anger und Friedrichstraße sowie das aktuelle Baugebiet Reithmaier Feld schafften Raum für junge Familien.

Nach der langen Amtszeit hatte sich Paul Bauer auf den Ruhestand gefreut. Vieles hatte er noch im Fokus. Doch eine unheilbare Krankheit durchkreuzte nun jäh seine Pläne.

Katharina Baumeister

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.