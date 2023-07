Gammelsdorfs Ortschefin sieht Freibad-Zukunft in der Dorfmitte kritisch, stellt sich aber der Debatte

Von: Nico Bauer

Teilen

Das marode Freibad in Gammelsdorf muss erneuert werden, so viel steht fest. Nur über den künftigen Standort wird derzeit noch gestritten. © Bauer

Wo steht künftig das Gammelsdorfer Freibad? Während eine Bürgerbefragung ins Spiel gebracht wurde, äußert sich nun auch die Bürgermeisterin erneut zur Debatte.

Gammelsdorf – In Gammelsdorf könnte es zu einer Bürgerabstimmung über den künftigen Standort des Freibades kommen. Wie berichtet, hat Uwe Penner, Vorsitzender der örtlichen Freien Wähler, in der Jahreshauptversammlung ein Bürgerbegehren angekündigt. Vor der möglichen Unterschriftensammlung wird sich jedoch der Gemeinderat mit dem Thema auseinandersetzen.

„Wir werden definitiv darüber reden“, sagte Bürgermeisterin Raimunda Menzel auf Anfrage des FT. Sie wolle im Gremium das Meinungsbild abfragen, ob man mit einem Ratsbegehren das Verfahren verkürzt hin zu einer früheren Abstimmung der Bürger. Diesen Schritt könne sie sich vorstellen, so Menzel.

Gammelsdorfs Bürgermeisterin Raimunda Menzel kritisiert den Freibad-Standort in der Ortsmitte, zeigt sich aber gesprächsbereit. © privat

Die Ortschefin machte - wie bereits kürzlich in der Bürgerversammlung - aber auch deutlich, dass sie eine Generalsanierung mit einem Quasi-Neubau des Freibads am alten Standort in der Dorfmitte kritisch sieht. „Wir müssten dort sowohl die Becken als auch das Haus wegreißen, und durch das Gefälle des Geländes wäre es fraglich, wie ein barrierefreier Zugang entstehen könnte.“

Der Architekt warnt vor Schwierigkeiten

Man habe den gleichen Architekten wie beim Freibad-Bau im benachbarten Obersüßbach, und auch der Fachmann warnte laut Menzel, dass der Bau am bisherigen Standort schwierig werden könnte. Von dem Planer habe die Gemeinde bereits die Bestätigung, dass man mit einer Ertüchtigung der bestehenden Becken keine Genehmigung bekommen werde.

Bei Bauprojekten heißt schwierig auch teuer. Raimunda Menzel wünscht sich im Hinblick auf eine Bürgerentscheidung zur Landtagswahl, dass auch die Folgen für eventuelle Förderungen geprüft werden: Denn nach der Landtagswahl solle es ein neues Zuschussprogramm geben – mit möglicherweise hochprozentigeren Zuschüssen für die Kommunen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.