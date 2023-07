Lkw-Abkürzung durchs Dorf und Ampel ohne Sinn: Landrat begutachtet Gammelsdorfs Verkehrs-Irrsinn

Von: Nico Bauer

Teilen

Das Verkehrsaufkommen in Gammelsdorf konnte Landrat Helmut Petz (3. v. l.) jetzt auf Einladung von FW-Ortsvorsitzendem Uwe Penner (l.) live erleben. Im Beisein von Bürgermeisterin Raimunda Menzel (2. v. l.) sowie Gemeinderäten und Schülern wurde außerdem ein neuer Ampel-Standort angeregt. © Bauer

Ein Ortstermin in Gammelsdorf sollte jetzt Landrat Helmut Petz für drängende Verkehrsthemen sensibilisieren. Zumindest in einem Fall zeichnet sich Bewegung ab.

Gammelsdorf – In Gammelsdorf ist man schlimmen Durchgangsverkehr gewöhnt: Reihenweise brettern Lastwagen durch den Ort, um mit einer Abkürzung von der Autobahn A92 (München-Landshut-Deggendorf) die A93 (Richtung Regensburg) zu erreichen und so auch Maut zu sparen. Deshalb fordert die Gemeinde nun einen verstärkten Schutz vor allem der Kinder – und hat Landrat Helmut Petz jetzt den täglichen Wahnsinn gezeigt. Wahrscheinlich ist nun eine Verlegung einer Ampel, aber Tempo 30 bleibt Stand heute weiter schwierig.

Landrat Helmut Petz war auf Einladung von Uwe Penner, Vorsitzender der Freien Wähler Gammelsdorf, zu dem Ortstermin gekommen. Dort erwarteten ihn die beiden Bürgermeister Raimunda Menzel und Markus Riedl sowie mehrere Gemeinderäte. Das Ziel war es, den Kreischef von einer Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 beim Kinderhaus zu überzeugen. Genau genommen wollen die Gammelsdorfer auf den beiden durch den Ort führenden Kreisstraßen Tempo 30 erreichen. Petz nahm selbst wahr, dass der Schwerlast-Durchgangsverkehr für den Ort eine Gefahr darstellt.

Tempo 30 in Gammelsdorf? „Gesellschaftliche Erwartungen anders als Gesetze“

Der Landrat sagte aber auch, dass die Gesetze dem Landkreis deutliche Vorgaben machen würden, „und wir können uns nur in diesen Grenzen bewegen. Tempo 30 ist ein Spagat, weil die gesellschaftlichen Erwartungen anders sind als die Gesetze.“ Petz erklärte, dass es beim Bund Bestrebungen gebe, die Verkehrsentscheidungen in die Hände der Kommunen zu legen – und bis dahin seien Maßnahmen schwierig. Gammelsdorfs Bürgermeisterin Raimunda Menzel vermutet, dass erst eine Kombination aus Kinderhaus und Freibad Tempo 30 an der Friedrichstraße bringt.

Derzeit steht eine mobile Bedarfsampel auf Höhe der Ludwigstraße, was für die Überquerung der Hauptstraße völlig sinnlos ist. Denn auf einer Seite existiert gar kein Gehweg. © Bauer

Mehr Bewegung zeichnet sich in der Ampelfrage von Gammelsdorf ab. Derzeit steht eine mobile Bedarfsampel auf Höhe der Ludwigstraße, was für die Überquerung der Hauptstraße völlig sinnlos ist. Auf einer Seite gibt es keinen Gehweg. Für die Gemeinde ist die Abzweigung der Hauptstraße in die Friedrichstraße der einzig logische Platz für die Ampel. Erst wollte man Unterschriften sammeln, was aufgrund von Datenschutz schwierig war. Also haben die 80 Grundschulkinder einen Brief an den Landrat unterschrieben und nun übergeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Die Argumente sind für mich einleuchtend“, sagte Petz. Er werde mit den entsprechenden Abteilungen und Sachbearbeitern über eine Verlegung der Ampel sprechen. Dann könnte die Testphase neu starten. Menzel versprach für diesen Fall Ergebnisse: „Wenn die Ampel am richtigen Standort steht, dann wird sie auch benutzt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.