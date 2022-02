Mehr Tempo 30 für Gammelsdorf gefordert: Bürgerantrag scheitert an Zuständigkeit - So geht es weiter

Tempo 30 auf der Hauptstraße in der Ortsmitte und an der Abzweigung Friedrichstraße hatten Gammelsdorfs Freie Wähler beantragt. Doch im Gemeinderat musste jetzt Bürgermeisterin Raimunda Menzel passen. (Symbolbild)

Generelle Zustimmung im Gemeinderat

Der Bürgerantrag der Freien Wähler Gammelsdorf auf Tempo 30 ist gescheitert. Nun will man im Ort auf Landkreisebene für mehr Fußgängerschutz kämpfen.

Gammelsdorf – Derzeit haben viele Menschen in Gammelsdorf das Ziel, im Ort die Sicherheit für Fußgänger zu stärken und vor allem den Weg zum neuen Kindergarten zu verbessern. Ein Bürgerantrag von Uwe Penner, dem hiesigen Vorsitzenden der Freien Wähler, kam jüngst im Gemeinderat gut an, konnte aber mangels Zuständigkeit nicht behandelt werden. Die Gammelsdorfer werden in der Angelegenheit aber hartnäckig bleiben.

Der Bürgerantrag umfasste zwei Querungshilfen der Hauptstraße in der Ortsmitte und bei dem Abzweig in die Friedrichstraße. Diese führt am Sportgelände und dem neuen Kindergarten vorbei, weshalb Uwe Penner dort eine Begrenzung auf Tempo 30 beantragt hatte. „Inhaltlich bin ich voll bei dem Bürgerantrag der Freien Wähler“, sagte Bürgermeisterin Raimunda Menzel in der Gemeinderatssitzung. Sie zeigte dem Gremium das Prüfungsergebnis des Bürgerantrags auf. Benötigt worden sei ein Prozent der Einwohnerunterschriften – und das sind in Gammelsdorf 15. Insgesamt hatten 19 Personen unterzeichnet, womit die Bedingung ebenso erfüllt war wie die Formalien des Antragstellers.

Kreisstraßen liegen im Entscheidungsbereich des Landkreises

Die Bürgermeisterin musste aber dennoch bekanntgeben, dass sich der Gemeinderat nicht mit dem Thema befassen dürfe. Sowohl die Hauptstraße als auch die Friedrichstraße sind Kreisstraßen und deshalb im Entscheidungsbereich des Landkreises und seiner politischen Organe.

FW-Ortsvorsitzender Uwe Penner hat nun die Möglichkeit, den Antrag an den Kreistag zu richten und in seiner Partei Kreisräte oder den Landrat zu kontaktieren. Parallel versprach die Bürgermeisterin, auch selbst mit Nachdruck die Verbesserungen für die Verkehrssicherheit zu erkämpfen. Menzel machte zudem deutlich, dass die Kinder der Gammelsdorfer Grundschule auch die Turnhalle des Sportvereins an der Friedrichstraße nutzen. Deshalb würden die Schutzmaßnahmen auch den Schulweg betreffen.

Grundsätzlich ist der Wunsch nach Verbesserungen für Fußgänger kein ganz neues Thema. Raimunda Menzel erklärte, dass sie das Thema bereits bei einer Verkehrsschau angesprochen habe, die Experten dort jedoch nicht den Bedarf gesehen hätten. Unter anderem sei als Gegenargument genannt worden, dass parkende Autos in der Ortsmitte automatisch den Verkehr bremsen würden. Die Rathauschefin stellt hier die Gegenfrage: „Muss denn wirklich erst etwas passieren, damit bei den Maßnahmen etwas passiert?“ Menzel will nun hartnäckig dran bleiben, damit sich der Landkreis mit den Wünschen der Gammelsdorfer auseinandersetzt.

